Dolbergs kolbøtte: Virkeligheden ramte mig

MARBELLA (Ekstra Bladet): Scenen er Parc Olympique Lyon 11. maj 2017. Kasper Dolberg har bragt Ajax foran 1-0 mod Lyon i Europa League-semifinalen. En scoring, der reelt sikrer en finaleplads, selv om franskmændene siden scorer tre gange og vinder 3-1.

Der er nærmest ikke nok med rosende ord om den unge, sprudlende Ajax-komet, der også havde scoret i det første semifinaleopgør, hvor holdet vandt 4-1. Derved havde han stor andel i finalepladsen.

Med 25 mål den sæson skød Kasper Dolberg sig ind på fodboldscenen som et stjerneskud, der var store forventninger og forhåbninger til.

Endnu engang havde Ajax ramt plet med en dansker i klubben. Eller havde de.

Kasper Dolberg erkender, han nok havde brug for friske øjne til at se på ham efter fire år i Ajax. Foto: Lars Poulsen

Lærte at være prof

For to et halvt år senere er scenen en lænestol på Barcelo Hotel i Marbella i Sydspanien, hvor Kasper Dolberg er mødt ind til landsholdssamlingen.

Med korslagte arme og med lav stemmeføring, gør Kasper Dolberg en form for status for den mellemliggende periode, der har vist, at livet som professionel ikke kun er glamour, optur og succes.

Udviklingen gik reelt i stå i Ajax og derfor venter nu en ny start. En ny begyndelse. Et nyt projekt.

- Jeg ved ikke, hvorfor det ikke blev til mere i Ajax. Jeg havde håbet, at forløbet ikke blev, som det var.

- Efter den første sæson, hvor alt gik godt, lærte jeg at være professionel. Virkeligheden ramte mig. De seneste år har jeg lært rigtig meget af, siger Kasper Dolberg meget eftertænksomt.

Kasper Dolberg er skiftet til Nice, men han må vente på debuten for sin nye klub. Torsdag ligner han en sikker starter mod lilleputterne fra Gibraltar. Foto: Lars Poulsen

Et stort projekt

Både Hoffenheim og Nice var bejlere til Kasper Dolberg, men hovedpersonen var på intet tidspunkt i tvivl om sit valg.

- Nice var dem, der ville mig mest. Jeg har haft mange samtaler med træneren (Patrick Vieira, red.). Det var meget positivt, og han ser mig som en vigtig del af det projekt, Nice skal i gang med.

- Det er en ambitiøs klub, der har fået nye ejere med store, sportslige ambitioner. Det match passer godt til mig, forklarer Kasper Dolberg, der ikke skjuler, han nok havde brug for luftforandring efter fire år i Ajax.

- Jeg havde brug for en ny start. I et nyt land med en ny kultur. Der vil også være nye øjne, som ser på mig. Jeg starter ligesom fra nul. Og det havde jeg måske brug for, pointerer han.

Kasper Dolberg på træningsbanen i Marbella sammen med Yusssuf Poulsen, Pierre Emile Højbjerg, Robert Skov, Mathias Zanka Jørgensen og Christian Gytkjær. Foto: Lars Poulsen.

Skulle blive i Ajax

Skiftet til Nice lå ellers ikke i luften, da Kasper Dolberg tog på sommerferie tilbage i juni.

- Før ferien havde jeg et møde med Ajax, hvor de gerne ville have, jeg skulle blive i klubben. Det fik mig overbevist om, at det var den rigtige beslutning. Men så skete der noget hen over sommeren, der fuldstændig ændrede tingene, siger Kasper Dolberg og uddyber:

- Jeg startede og scorede i den første kamp, spillede siden mod Vitesse og blev skadet i en Champions League kval-kamp. Og derefter var jeg ikke engang med på holdkortet.

- Den største årsag til der skete ændringer er nok, at klubben pludselig forlængede med flere spillere, som de forventede skulle væk. Det ændrede også noget for mig, understreger han.

Nu venter to landskampe, hvor Kasper Dolberg ligner det sikre kort som den dybe angriber til de to kampe mod Gibraltar og Georgien.

Kasper Dolberg Navn: Kasper Dolberg Rasmussen. Født: 6. oktober 1997 (21 år). Fødested: Silkeborg. Nationalitet: Dansker. Position: Angriber. Klubkarriere (på seniorniveau): 2014-2015: Silkeborg IF (3 kampe/0 mål). 2016-2019: AFC Ajax (119 kampe/45 mål). 2019-: OGC Nice Landsholdskarriere: A-landshold: 13 kampe (3 mål). U21-landshold: 2 kampe (1 mål). U19-landshold: 8 kampe (2 mål). U17-landshold: 8 kampe (5 mål). U16-landshold: 7 kampe (1 mål). Kilder: Transfermarkt og DBU.

