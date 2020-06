Dolbergs nye luksus-slæde

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her.

Kasper Dolberg ligner en mand, der har tænkt sig at nyde sommeren på landevejene, nu hvor bolden ligger stille i den franske Ligue 1.

Den nu korthårede Nice-bomber har investeret i en Porsche 991 Carrera 4S Cabriolet fra hjemstavnens bilforhandler Sand Jensen Automobiler.

Det skriver Midtjyllands Avis.

- Dolberg var her om onsdagen, og allerede torsdag skulle han flyve tilbage til Nice. Så bilen skal fragtes ned til ham i Nice, siger indehaver René Sand Jensen til mediet.

Ifølge ham var angriberen forbi i sidste uge, da han samtidig var på besøg hos familien i Silkeborg. Han vil dog ikke ind på den aftalte handel.

På Porsches danske hjemmeside kan man læse sig til, at man gerne skal op i et prisleje på 2,5 millioner kroner for sådan en vogn... foruden levering til Nice.

Caroline overhalet: Så meget tjener de danske sportsstjerner

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er en model ikke meget ulig denne Porsche 911, Dolberg får fragtet til Nice. Du kan se et billede af den på ovenstående link. Foto: Cyril Zingaro/Ritzau Scanpix

Dyr smag

Det er ikke første gang, den ellers ydmyge Silkeborg-dreng gør brug af sin høje hyre i Frankrig.

Da han ankom til den sydfranske klub i starten af sæsonen, investerede han hurtigt i et ur til en omtrent 500.000 kroner. Et ur, der dog lige så hurtigt kom på andre hænder, da en holdkammerat nuppede det fra danskeren i omklædningsrummet, efter han først troede, han selv havde forlagt det.

Se også: Nu taler Dolberg om bizart tyveri: - Absurd

Allerede i slutningen af april blev det besluttet af det franske ligaforbund LFP, at sæsonen blev afsluttet før tid, efter den franske regering valgte at forbyde sportsbegivenheder frem til august på grund af coronavirussen.

Den beslutning medførte, at Dolberg og Nice slutter sæsonen som nummer fem i Ligue 1, som akkurat ikke rækker til europæisk gruppespil.

Se også: Officielt: Superstjerne i mega-handel

Se også: I Dolbergs fodspor: Ajax vil hente stortalent

Sabler superstjerne - Braithwaite hyldes