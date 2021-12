Dommen er faldet: DBU-millionkrav afvist

Dansk Boldspil-Union (DBU) skal ikke betale erstatningspenge til Kasper Lorentzen, i en sag hvor Spillerforeningen på vegne af den tidligere professionelle fodboldspiller havde stævnet DBU.

Lorentzen havde fremsat et erstatningskrav på 7,5 millioner kroner plus renter mod DBU, fordi han på en tur med ligalandsholdet i 2013 pådrog sig en knæskade, der endte med at plage ham i flere år.

Men det har Retten i Glostrup afvist, fortæller Spillerforeningen, efter at der mandag klokken 13 faldt dom i sagen.

- Nu skal vi lige have mulighed for at læse kendelsen igennem, og derefter tager vi stilling til, hvordan vi forholder os til den, lyder det fra Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, i en skriftlig udtalelse.

Kasper Lorentzen var som følge af skaden igennem tre knæoperationer, og det var ifølge ham selv årsagen til, at han i 2015 stoppede sin aktive karriere som bare 29-årig.

Derfor mente Lorentzen, at han burde være kompenseret via forsikringen, der ifølge ham dækkede spillerne på landsholdet i den periode.

Kasper Lorentzen i aktion for ligalandsholdet i 2012. Foto: Pornchai Kittiwongsakul/Ritzau Scanpix

Det mente DBU ikke. Ifølge forbundet havde Lorentzen været plaget af skader inden da, og skaden på ligalandsholdsturen var en forværring af tidligere knæproblemer.

Kasper Lorentzen spillede i sin karriere for Brøndby, Randers og FC Nordsjælland.