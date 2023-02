Donerer trøjer til indsamling: 'Stort tak til Kjær-familien'

88 kampe nåede han i Fenerbahce, inden han i 2017 drog mod Sevilla.

Nu har landsholdsanfører Simon Kjær endnu en gang rettet blikket mod Tyrkiet - denne gang dog under tragiske omstændigheder.

Simon Kjær har således valgt at donere fire spillertrøjer til en auktion til fordel for ofrene for det jordskælv, som natten til mandag 6. februar ramte Tyrkiet og Syrien. Indtil videre er over 33.000 meldt døde - over 29.000 af dem tyrkere.

Auktionen finder sted i Facebook-gruppen 'Fenerbahçe Danmark'.

'Stort tak til Kjær-familien,' lyder det i et opslag, hvor Simon Kjærs far, Jørn Kjær, kan ses posere ved siden af auktionens administrator, Turan Güler.

Tre Fenerbahce-trøjer

Auktionen består af fire signerede Simon Kjær-trøjer, hvoraf de tre er fra Fenerbahce, mens en enkelt er fra AC Milan.

Simon Kjær nåede 88 kampe fordelt over to sæsoner for Fenerbahce. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

I sine to sæsoner i Istanbul-klubben formåede Kjær at blive en særdeles populær herre blandt klubbens fans.

Nu kan landsholdsanføreren på ny give tilbage til det tyrkiske folk.

Klokken 19.07 mandag aften løber den første del af auktionen af stablen. Her bliver det muligt at anskaffe sig en Fenerbahce-trøje fra Europa League.