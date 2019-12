DR misser dansk EM-brag

Alle de danske fodboldfans, der ikke har fået billetter til EM-kampene i Parken, skal have mindst to forskellige tv-kanaler for at følge Åge Hareide og co. under slutrunden.

I det indledende gruppespil viser Danmarks Radio de danske gruppekampe mod henholdsvis Finland og Rusland, mens gruppekampen mod Belgien vises på TV3.

Det oplyser henholdsvis Nent Group, der står bag TV3, og DR i hver deres pressemeddelelse.

De øvrige kampe fra slutrunden er også delt mellem DR og Nent. Dermed kan kampene i princippet blive vist på kanalerne DR 1, DR 2, TV 3, TV 3+, TV 3 Sport, TV 3 Max og TV 3 Puls. Streamingtjenesten Viaplay giver mulighed for at streame alle 51-EM-kampe.

Formår Danmark at gå videre fra gruppespillet, er det en del af tv-aftalen, at alle Danmarks knockoutkampe vises på DR.

Desuden viser DR åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet 12. juni og EM-finalen 12. juli.

