DR og TV 2: Slet ikke optimalt

Det har ikke vakt begejstring hos tv-stationerne, at Danmark skal spille midt på eftermiddagen under VM

Når Danmark åbner VM mod Tunesien, sker det midt i arbejdstiden kl. 14.00 på en tirsdag – 22. november.

Og det kamptidspunkt vækker på ingen måde glæde hos de danske rettighedshavere – DR og TV 2.

- Kl. 14.00 tirsdag er slet ikke et optimalt kamptidspunkt for os. Men sådan er vilkårene med sport, der afvikles i hele verden, siger Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder med ansvar for Sport.

Kasper Hjulmand jubler efter sejren over Serbien. Til VM skal han indstille sig op opbakningen hjemme fra de danske stuer nok ikke bliver optimal.

Frederik Lauesen, sportschef på TV 2, supplerer:

- Når man er en lille nation som Danmark, må man leve med kamptidspunkter, der ikke er de bedste for os.

- Det er klart, at der tages mere hensyn til en nation med 80 millioner indbyggere frem for en lille nation som Danmark med seks millioner, siger Frederik Lauesen.

Danmark har langt større indflydelse på kampvalgene, når det handler om håndbold, hvor slutrundekampene ofte spilles i primetime kl. 20.00.

- De skandinaviske nationer betaler en langt større del af tv-kagen i forbindelse med håndboldslutrunder. Derfor har vi langt større indflydelse på, hvornår kampene skal spilles, forklarer Frederik Lauesen.

Det er lidt bedre med opgøret mod Frankrig, som spilles lørdag eftermiddag kl. 17.00. Den sidste puljekamp foregår også i arbejdstiden, når Danmark møder Peru/Australien/Forenede Arabiske Emirater onsdag 30. november kl. 16.00.

Danske fans i stor begejstring over sejren mod Tjekkiet ved EM sidste sommer. Foto: Finn Frandsen.

- Helt optimalt vil vi altid foretrække kampe afviklet fra 20.00, fordi på det tidspunkt er folk hjemme og kan se sport.

- Det er klart, at slutrunder i vores tidszone er mere værd for os end slutrunder, der ligger i tidszoner, som ikke passer til danskerne, fastslår Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder.

DR sender også landskampene i radioen, hvor specielt det første opgør mod Tunesien kan få mange lyttere.

Da Danmark for 12 år siden spillede VM-åbningskamp i dagtimerne mod Holland, lyttede i omegnen af én million lyttere med.

Nu fordeles VM-kampe

Når Danmarks Radio og TV 2 mødes senere på måneden, skal de to tv-stationer fordele Danmarks tre indledende gruppekampe ved VM-slutrunden til vinter.

Kampene mod Tunesien, Frankrig og Peru/Australien/Forenede Arabiske Emirater skal vises på enten DR eller TV 2.

Ifølge Frederik Lauesen, sportschef på TV 2, er det Kvægtorvets tur til at vælge først, når der skal vælges kampe.

- Vi har endnu ikke besluttet, hvad vi vil vælge, siger Frederik Laursen

For fire år siden delte DR og TV 2 også rettighederne til VM i Rusland. Ved den lejlighed sendte TV 2 to af de tre indledende kampe, men det var DR der valgte først.

TV 2 sendte opgørene mod Peru og Australien, mens DR valgte opgøret mod Frankrig, der endte med at være et kedeligt 0-0 møde.

Derfor fik DR også lejlighed til at sende 1/8-finalen mod Kroatien.

- Fordelingen er den samme som ved tidligere slutrunder. Den ene tv-station får to gruppekampe, mens den anden får den sidste gruppekamp og samtidig også en eventuel 1/8-finale, hvis Danmark går videre fra gruppespillet, siger Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder med ansvar for Sport.

Nu kunne det godt ligne, at TV 2 vælger opgøret mod Frankrig, så DR får de to øvrige gruppekampe. Men det skal de kommende forhandlinger afgøre.

DR og TV 2 deler i øvrigt de 64 kampe mellem sig. Det er endnu ikke afgjort, om begge tv-stationer viser finalen samtidigt.

VM-slutrunden foregår i Qatar i perioden 21. november til 18. december.