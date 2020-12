DR og TV2 jubler: Sikrer kæmpe rettigheder

I 2026 bliver et historisk VM spillet i USA, Canada og Mexico.

For første gang bliver det med deltagelse af hele 48 lande, hvor det de seneste mange år har været 32 lande.

DR og TV2 har sikret sig rettighederne til at vise slutrunden, skriver TV2 i en pressemeddelelse.

I forvejen har de to tv-stationer sikret sig rettigheder til VM i 2022 samt EM i 2024 og 2028.

- Gennem tiden har vi fejret mange store sportsbegivenheder sammen med danskerne, og det er en stor glæde, at vi nu kan føje endnu en VM-fodboldslutrunde til rækken af store samlende events, som fortjener at blive vist på de danske public service-stationer, siger TV2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.



- I kampen med andre streamingtjenester er det vigtigt for TV2 at kunne bevare sin gennemslagskraft.

- Det sker blandt andet ved at investere i stor sport og dermed dele de store sportsfællesskaber med danskerne – altid kombineret med en solid journalistisk dækning, som er det, vi er gode til, når disse events løber af stablen.

Christian Eriksen vil være 34 år, når VM-slutrunden spilles i 2026. Foto: Lars Poulsen

Landsholdets kampe ved kvalifikationer, Nations League samt testkampe er de seneste år blevet vist på Discoverys Kanal 5. Tidligere på året sikrede TV2 sig rettighederne til de kampe fra 2022.

En aftale, der koster tv-stationen kassen, afslørede Ekstra Bladet - læs mere om det her.

EM 2021 bliver vist på TV3 Sports og DR's kanaler.

