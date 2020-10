Drama efter slutfløjt: Det ANDET røde kort så du ikke

- Nu kan vi gå en måneds tid og glæde os til de næste landskampe, lød det muntert fra den rutinerede Kanal 5-kommentator Peter Piil, da slutfløjtet havde lydt, men inde på banen var der knap så god stemning i lige netop de sekunder.

På dansk tv kunne man kun ane, at et rødt kort blev stoppet tilbage i lommen.

Dommer Jesús Gil Manzano fik åbenbart en ordentlig svada af englænderen Reece James og så ikke nogen anden udvej end at udvise den 20-årige Chelsea-spiller.

Højrebacken havde fået chancen i stedet for Liverpools Trent Alexander-Arnold, og han havde faktisk en ret flot debut, som så blev spoleret efter slutfløjt.

Den spanske dommer havde da også nok at se til med et tidligt rødt kort til den dyreste dreng i forsvaret, Harry Maguire, samt et mildest talt diskutabelt straffespark, som Danmark fik foræret.

Torskedumt rev Maguire to gule kort til sig på 31 minutter.

- Dommeren sagde, at han havde vist ham ud efter en uenighed, så det er noget, han skal lære. Han er en ung spiller, sagde landstræner Gareth Southgate efter kampen til Sky Sports.

- Men ellers havde han en fremragende debut (Fra start, red.). Han har imponeret mig hele ugen, og han havde vist sig meget moden indtil det øjeblik.

Han havde heller ikke topkarakterer til de spanske dommere.

- Jeg kunne slet ikke se, at der var straffespark. Der var frispark til Kyle Walker inden. Men jo mindre jeg siger om det, desto bedre, siger Southgate, der dog ikke møder enighed hos den danske landstræner.

- Det røde kort er ikke til diskussion. Jeg har også set straffesparket, og jeg synes, at det var et tydeligt straffespark. Der var selvfølgelig kendelser, der gik med os i kampen, men det var et tydeligt straffe, sagde Kasper Hjulmand på et pressemøde.

