Drama før Danmark-kamp: Englænder i høring

Den engelske landstræner Gareth Southgate må undvære højrebacken Kieran Trippier i onsdagens Nations League-opgør mod Danmark.

Trippier er således blevet tvunget til at deltage i en høring hos det engelske fodboldforbund. Atlético Madrid-spilleren er nemlig mistænkt for at have overtrådt betting-reglerne. Det skriver The Guardian.

Avisen skriver, at den 30-årige back risikerer op til seks måneders karantæne, hvis han findes skyldig.

Trippier er mistænkt. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Dårlig timing for Southgate

Der er tale om dårlig timing for Gareth Southgate, fordi Ben Chilwell også har forladt den engelske landsholdslejr, idet Chelsea-venstrebacken er ramt af en fodskade. Chilwell missede søndagens opgør mod Belgien, da han havde overtrådt det engelske forsamlingsforbud.

Kieran Trippier startede inde som venstre wing-back mod Belgien, men Southgate må altså nu finde en anden løsning til opgøret mod Danmark. The Guardian skriver, at Ainsley Maitland-Niles forventes at starte inde i venstre side.

Southgate kalder Trippiers fravær for 'en af mange distraktioner', men landstræneren vil ikke gå i detaljer om sagen.

- Han er ikke til rådigehed for os. Jeg var klar over det. Jeg talte med Kieran i sidste uge, og situationen er, som den er. Vi ville gerne have haft Kieran til rådighed, men nu kan en anden få chancen. Jo mindre, jeg siger, jo bedre. Men det er klart, at jeg ingen indflydelse har på høringen, som jeg mener er korrekt. Jeg kan ikke diktere, hvornår ting skal ske, eller hvordan udfaldet skal være, lyder det ifølge The Guardian fra Southgate.

Tilbage i maj meddelte det engelske fodboldforbund, at man havde sigtet Kieran Trippier for at have overtrådt betting-reglerne i forbindelse med sit skifte fra Tottenham til Atlético Madrid.

