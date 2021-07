Drilleri før braget: Elsker dig, Christian, men...

De sidste kampe har udviklet sig ganske gunstigt for Danmark, og det har betydet, at kampene efter en times tid har skullet lukkes ned, og det er en spiller på landsholdet særligt god til, nemlig Christian Nørgaard.

Man har nærmest kunnet sætte sit ur efter indskiftning.

- Det kommer lidt an på, hvordan kampene udvikler sig, for vi har været foran de sidste par gange, siger han med et smil.

- Jeg har været første indskifter, og den hat er jeg glad for at have. Vi må se, hvordan kampene udvikler sig. Jeg håber, at vi er foran mod England også, og jeg er glad for min spilletid, siger Nørgaard.

Han mener, at det er gået rimelig nemt med at komme ind, selvom Rusland-kampen var hektisk og seneste opgør mod Tjekkiet bød på en del pres fra deres side.

Brentford-spilleren blev i Ekstra Bladet rost af sin klubtræner Thomas Frank, der var glad for at se, at den hårdtarbejdende Nørgaards kvaliteter også blev set af landstræneren.

Foto: Lars Poulsen

Styret som et joystick

Frank har brugt ham på mange forskellige positioner i løbet af sæsonen, men her til EM har rollen været ret klar for den 27-årige favorit-indskifter.

- I denne slutrunde har jeg kun spillet 6'eren, og det har været nemt at træde ind foran de stærke stoppere. Det er guf for en 6'er. De styrer mig nærmest med et joystick, så det er nemt at træde ind i kampene, siger Nørgaard.

Med de succesfulde indhop er det nærliggende at spørge til, om han håber og regner med mere, men de forhåbninger lyder til at kunne ligge på et meget lille sted.

- Hvis man kigger på den startopstilling, vi har haft, så har den været meget ens. Jeg håber altid at starte inde – det kunne være fedt, men jeg er også klar på at komme ind fra bænken, siger Nørgaard.

Foto: Lars Poulsen

Skal passe på Brøndby-fans nu

De foretrukne midtbanefolk hedder Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney, og sidstnævnte blev et samtaleemnet i landsholdslejren efter hans tidlige scoring mod Tjekkiet.

- Jeg skal passe på, jeg ikke får alle Brøndby-fans på nakken. Jeg har stor respekt for Thomas. Han har ikke nervøsitet, han går bare ind og kriger, snakker og dirigerer.

- Han var nok den bedste boks-til-boks-spiller i Superligaen, og han er målfarlig. Har du ham på dit hold, så er chancen for sejr større. Og så er han humørspreder og fortæller jokes, siger den tidligere Brøndby-stjerne om den eks-FCK'eren.

Nørgaard er klar til at tage tilbage til Wembley, hvor han måtte se sit klubhold udefra, da de kvalificerede sig til Premier League.

Han har fået rigtig mange beskeder fra folkene i klubben op til kampen. En besked delte han med pressen.

- Jeg elsker dig, Christian, men jeg håber virkelig, at du taber, siger han med et stort grin.

