Drillet på pressemøde: - Har du husket skinner?

Når man topper gruppen med maksimumpoint og en målscore på 27-0, er der plads til overskud.

Og humøret var da også højt, da Kasper Hjulmand, Simon Kjær og Andreas Skov Olsen torsdag mødte pressen for sidste gang inden fredagens kamp mod Færøerne i Parken.

Således rottede den rutinerede duo Kjær og Hjulmand sig sammen om lidt kollegiale drillerier, da yngstemanden Skov Olsen blev bedt om at give sit skudsmål af anføreren.

- Husk, der er træning bagefter, lød det med ulvesmil fra Simon Kjær, mens Hjulmand også ville være med.

- Har du husket skinner?, spurgte landstræneren Andreas Skov Olsen, der naturligvis ikke kunne andet end at rose sin kaptajn.

- Han er vores anfører, og som alle kan se, har han en kæmpe betydning. Ikke bare på banen, men så sandelig også udenfor.

- Når der kommer nye, tager han dem ind, ligesom han har gjort med mig, og han har en enorm betydning for os alle sammen. Det er dejligt at have en, man kan komme til. Hvis der er det mindste, er han altid klar til at hjælpe en, lød det ydmygt fra Bologna-kanten, der spillede den første af foreløbigt 13 landskampe mod netop Færøerne.

Kasper Hjulmand har ordet på torsdagens pressemøde. Foto: Lars Poulsen

Dengang fik han også scoret sit første mål på landsholdet, og han håber naturligvis på en gentagelse fredag aften, selvom han ligesom Kasper Hjulmand forventer, at det i Parken kan blive ligeså vanskeligt, som i det omvendte opgør, hvor det enlige danske mål først faldt efter 85 minutter.

- Det er sværere at spille mod et hold med to tætte kæder, der måske forsvarer helt nede ved eget felt. Derfor er det vigtigt, at vi holder tempo i kuglen, og forsøger at komme ned bag dem, selvom de nok står lavt, vurderer Andreas Skov Olsen, der så vidt vides overlevede torsdagstræningen.

Klar vaccine-melding fra Hjulmand