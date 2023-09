Drømmemål spænder ben for Italien

Sidste år sørgede Nordmakedonien for, at Italien for anden gang i træk gik glip af en VM-slutrunde.

Dengang vandt nordmakedonerne 1-0 ude over Italien i en playoffkamp, der betød, at VM i Qatar skulle ses fra sofaen for spillerne i støvlelandet.

Lørdag aften mødtes de to nationer igen. Og igen lykkedes det den lille Balkan-nation at drille Italien og spille 1-1 i en EM-kvalifikationskamp i Skopje.

Dermed fik Luciano Spalletti som nyansat landstræner ikke den bedste start som afløser for Roberto Mancini, der inden VM-misseren mod nordmakedonerne i marts 2022 førte holdet til EM-guld i 2021.

Gentog succes

I lørdagens kamp var Italien udsat for noget af det samme som i det seneste indbyrdes møde.

Nordmakedonerne var aggressive i nærkampene og forsøgte konstant at stresse italienerne.

Annonce:

Efter 19 minutter var hjemmeholdet ved at komme foran, da backen Ezgjan Alioski sendte et perfekt indlæg lige ind i panden på angriberen Bojan Miovski, der headede forbi målet.

Få minutter efter sparkede den italienske midtbanespiller Sandro Tonali bolden på stolpen i den anden ende.

Spalletti, som i sidste sæson gjorde Napoli til italiensk mester for første gang siden 1990 med en særdeles offensiv tilgang til spillet.

Men Spalletti formåede ikke at overføre den betagende spillestil til det italienske landshold i første forsøg.

De italienske backer blev godt nok beordret langt frem på banen, og det er en stil, Spalletti har taget med fra tiden i Napoli.

Italiens spil blev bare aldrig i nærheden af lige så sprudlende, som Napolis mesterskabsspil var det.

Nordmakedonerne spolerede konstant udeholdets forsøg på at spille bolden hurtigt rundt.

Foto: Ognen Teofilovski/Ritzau Scanpix

Dårlig bane

En elendig og knoldet bane virkede heller ikke til at bekomme de italienske teknikere vel.

Et strejf af offensiv magi kort inde i anden halvleg var dog nok til at skaffe et italiensk føringsmål.

Annonce:

Midtbanespilleren Nicolò Barella hamrede bolden på overliggeren, og på riposten stod den snu angriber Ciro Immobile klar til at heade den i nettet.

Senere i halvlegen var Napoli-spilleren Eljif Elmas tæt på at udligne for Nordmakedonien, men kantspillerens afslutning gik snert forbi den ene stolpe.

Foto: Ognen Teofilovski/Ritzau Scanpix

Lækker scoring

Efter 81 minutter udlignede Enis Bardhi til 1-1, da den nordmakedonske midtbanespiller krøllede bolden over i fjerneste målhjørne på et frispark.

Trods flere offensive indskiftninger af Spalletti blev der ikke scoret flere mål i kampen.

Med det uafgjorte resultat ser det lige nu skidt ud for Italien i EM-kvalifikationsgruppe C med blot fire point efter tre kampe.

Det placerer Italien på en tredjeplads i gruppen. England og Ukraine, som tidligere lørdag spillede 1-1 i polske Wroclaw, er lige nu højere placeret end Italien.

Ukraine har syv point efter fire kampe på andenpladsen. England topper gruppen med 13 point efter fem kampe. Nordmakedonien har fire point efter fem kampe på fjerdepladsen.

I frit forfald: Se sportens forladte arenaer her.