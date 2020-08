Drømte om Real Madrids mænd

Nadia Nadim fortæller i charmekampagne for VM 2022 i Qatar om vigtigheden i at jagte sine drømme - selv drømte hun om at spille for Real Madrids mænd ...

Den danske landsholdsangriber Nadia Nadim var seneste gæst hos 'Generation Amazing', der skal forsøge at flytte omtalen af VM 2022 i Qatar mod noget mere positivt.

Her fortalte hun om sin vej fra afghansk flygtning og til stjerne for Danmark og PSG. Hun kom blandt andet med tre ting, man kan gøre, hvis man vil være ligesom hende.

- Du skal have en vision og en drøm omkring, hvad du vil. Måske er det næsten umuligt, men du skal drømme, siger Nadim i programmet på Instagram.

- Da jeg var i en flygtningelejr og lige var kommet til Danmark og aldrig havde set en fodbold før, drømte jeg om at blive professionel.

- Og jeg vidste ikke, at kvindefodbold eksisterede, så jeg drømte om at spille for mændenes Real Madrid, griner Nadim.

- Det startede som en drøm, og så skal man arbejde hårdt for det og tro på sig selv. Det er afgørende, og så skal man også huske at nyde øjeblikket og rejsen, siger Nadim.

Her er 32 minutter Qatar-interview med Nadim



Og faktisk mødte Nadim i marts netop en tidligere Real Madrid-spiller i form af Luis Figo



I programmet fortæller hun også, at det er Zlatan Ibrahimovic og sin mor, hun ser op til, og det var netop mama, der fik hjælp, da corona stoppede verden midt i marts.

- Det var cool at have tid til at hjælpe min mor med at lave den bedste have nogensinde, griner Nadim.

Nadia Nadim kom til Danmark som 12-årig sammen med sin familie. Foto: Emma Sejersen/Polfoto

Zlatan Ibrahimovic er et af Nadims idoler, og hun håber, at en mandlig spiller snart vil stille sig frem og sige, at kvinderne også fortjener chancen på fodboldbanen, så gabet i lønninger bliver mindre. Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

Generation Amazing hører under den officielle hjemmeside for VM i Qatar, og værten i Instagram-showet forsøger virkelig at fortælle den positive historie omkring projektet, der skal charmere verden i stedet for snak korruption, manglende fodboldhistorie, for varmt vejr og manglende overholdelse af menneskerettigheder.

Nadim bliver bedt om at forholde sig til, at Generation Amazing har bygget 30 fodboldbaner verden over i lande, der har brug for dem, og målet er, at en million børn kan spille fodbold i 2022.

- Det er fantastisk. Det er vigtigt, fordi sport ikke bare er noget, vi spiller for at gøre os glade og sunde, men det kan give meget mere.

- Det er et redskab til at lære folk, hvad der foregår i et samfund, siger Nadim.

Til dagligt spiller Nadim i Paris SG, der også er Qatar-ejet, og det var formentlig derfor, at hun var oplagt deltager i showet, hvor Xavi, Justin Kluivert, Cafu, Nigel de Jong og Tim Cahill tidligere har været med.

Foto: Emma Sejersen

Nadia Nadim scorer ved EM 2017. Foto: REUTERS/Yves Herman/Ritzau Scanpix

På fodboldbanen var Nadim søndag tilbage i kamp, da hendes PSG spillede sig i den franske pokalfinale med en 2-1-sejr mod Bordeaux.

Nadim og holdkammeraterne har trænet de seneste fire uger, men er tvunget til at bære masker, når de er uden for banen og bevæger sig rundt på træningsanlægget.

På den officielle VM-hjemmeside qatar2022.qa kan man læse mere om 'Generation Amazing'

Her kan man blandt andet læse om, at initiativet har hjulpet 150 skolebørn i Qatar til at lære at spise sund mad og træne, ligesom en række grønne initiativer menes at have været en succes.

