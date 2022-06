Dronningen på uanmeldt besøg i landholdslejren

Et royalt besøg tog fusen på alle i landsholdslejren i Helsingør.

Den danske sportspresse var mødt op for interviewe en række landsholdsspillere, men ingen vidste, at helt særlig person ville gæste lejren.

Dronningen fik hilst på landsholdsdrengene og stillede op til billeder.

Efterfølgende fik landstræner Kasper Hjulmand og Hendes Majestæt Dronning Magrethe en sludder på vej hen til den royale Bentley.

Hvad de snakkede om, er uvist, men måske fik dronningen et unikt indblik i taktikken forud for Danmarks kamp mod Frankrig fredag.

Dronningen og Kasper Hjulmand giver hånd, inden H.K.H forlader anlægget igen. Foto: Jan Sommer

Hemmeligt for spillere

Efter pressen fik stillet de sædvanlige spørgsmål til spillerne, var DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, rundt og hviske til journalisterne, at der snart ville komme royalt besøg på anlægget.

- Spillerne ved ingenting, så lad lige være med at råbe op om det, sagde han.

Og det kom da også bag på spillerne, der virkede meget begejstrede for det royale besøg.

På vej ud for at posere til billederne med Dronningen, blev der grinet og joket, og der var fundet det helt store smil frem.

Dronningens sommertogt

Anledningen til Dronningens besøg er, at hun onsdag aflægger sit første officielle besøg i Helsingør i forbindelse med det årlige sommertogt.

Det er Kongeskibet Dannebrogs sejlsæson, der i dag er blevet skudt i gang.

Hun har udover et besøg i landsholdslejren kørt i karet fra Kongekajen til Rådhuset i Helsingør, hvor skibet ligger til, og hun skal blandt andet også besøge Helsingør Bibliotek.

Der bliver selvfølgelig også tid til Helsingør Kommunes officielle frokost på Marienlyst Strandhotel. Samme sted som landsholdet holder til.

Fredag møder Danmark Frankrig i Nations League. Braget bliver spillet på Frankrigs nationalstadion, Stade de France. Det er den første af fire kampe i løbet af ti dage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Vilde tal: Nu kan alt ske med Holger

Holgers millioner: Så meget tjener han

Stjerne overrasker: Kunne ikke modstå saudiarabisk pengetank

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I'm just a fat crook from Queens" som meddeler, og med FBI som dirigent, blev en række af fodboldens gangstere sat bag tremmer. Her er femte afsnit af Blodbold.