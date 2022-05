Dropper landsholdet: Skal giftes

En af Superligaens største profiler, Rasmus Falk, var ikke blandt de 29 spillere, som Kasper Hjulmand tirsdag udtog til de fire Nations League-kampe, der spilles i juni.

Og det er der en helt naturlig forklaring på, for FCK-profilen står nemlig foran sit bryllup, som finder sted under landsholdets samling den kommende tid.

Den oplysning har landstræner Kasper Hjulmand været bekendt med længe, så FCK-spilleren har således slet ikke været et tema til den udvidede trup, han har udtaget til de fire kampe.

- Allerede i marts fik jeg besked fra Rasmus på, at han ikke stod til rådighed til kampene i juni. Det betyder ikke, at han havner i en sort bog, men der er altid en risiko for, at andre gør det godt. Det udelukker ikke, at Rasmus Falk kan komme ind i billedet til VM-slutrunden til efteråret, siger Kasper Hjulmand, der roser FCK-profilen for et stærkt forår.

Kasper Hjulmand har ikke haft Rasmus Falk til rådighed. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Landstræneren har i første omgang udtaget 29 spillere. Det bliver skåret ned til 26 senere på ugen.

Med fire kampe på ti dage ventes en del udskiftninger undervejs, men for Kasper Hjulmand er det også vigtigt at bevare en stamme i kampene.

- Det er vigtigt med den fysiske overvejelse i forhold til spillerne. Vi skal skifte lidt ud undervejs, men vi skal spille med mange af vores faste spillere, forklarer landstræneren.

Kasper Hjulmand indleder landsholdssamlingen allerede onsdag, hvor der er frivillig træning frem til fredag for en del spillere.

Mandag i næste uge starter han for alvor forberedelserne til kampene mod Frankrig og Østrig i Nations League.