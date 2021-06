Dropper landsholdsrejser til Baku

Det bliver ikke Spies, der står for at sende fodboldglade danskere til den aserbajdsjanske hovedstad, Baku, når landsholdet møder Tjekkiet i EM-kvartfinalen på lørdag.

Det oplyser Spies' direktør, Jan Vendelbo.

Kvartfinalen skaber problemer for danskere, fordi Udenrigsministeriet i øjeblikket fraråder ikke-nødvendige rejser til Aserbajdsjan.

Med den anbefaling følger også et krav om at gå i selvisolation i ti dage, når man kommer hjem, hvis man skulle vælge at rejse alligevel. Kravet om selvisolation gælder dog ikke for færdigvaccinerede.

Direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger sagde søndag, at det var usandsynligt, at anbefalingen ville blive ændret inden lørdag.

Jan Vendelbo oplyser, at man i stedet har valgt at lade rejseselskabet Landsholdsrejser.dk bruge et fly fra Sunclass Airlines, der er Spies' flyselskab.

- Vi har lavet et samarbejde med Landsholsrejser.dk, som sælger rejser derned, og så flyver vi dem derned med vores flyselskab. Så det er et godt lille samarbejde, som vi har fået i stand for at få nogle danskere til Baku, siger han.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og det er altså ikke ulovligt eller i strid med nogle regler at rejse til Baku for at se landsholdet spille kvartfinale.

For at rejse ind i Aserbajdsjan skal man kunne fremvise en gyldig billet til kampen mod Tjekkiet.

Man skal desuden være dansk statsborger og kunne vise et pas, der er gyldigt i mindst seks måneder endnu.

Opfylder man de retningslinjer, skal man desuden på forhånd have ansøgt og fået tildelt et visum af myndighederne i Aserbajdsjan. Dette kan gøres digitalt på nogle timer.

Ved selve indrejsen skal man i lufthavnen i Aserbajdsjan kunne fremvise et negativt svar fra en coronaprøve, der ikke er mere end 72 timer gammel. Det skal være en PCR-test og kan altså ikke ordnes med en lyntest.

