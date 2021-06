Dropper stjerne til EM

Jesse Lingard har været noget nær fast inventar på det engelske fodboldlandshold i en årrække og viste i foråret rigtig gode takter i West Ham.

Men den 28-årige offensivspiller kommer ikke til at være med, når England skal forsøge at erobre fodboldeuropa denne sommer. Lingard er således ikke med i den EM-trup, landstræner Gareth Southgate tirsdag har udtaget.

Lingards udeladelse vidner om, at englænderne har mange offensive strenge at spille på. Der er da også udsigt til, at Southgate kan sende en stjernerække af spillere ind i forreste geled.

Her er Englands EM-trup Målmænd Dean Henderson (Manchester United)

Sam Johnstone (West Bromwich Albion)

Jordan Pickford (Everton) Forsvarere Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Ben Chilwell (Chelsea)

Conor Coady (Wolves)

Reece James (Chelsea)

Harry Maguire (Manchester United)

Tyrone Mings (Aston Villa)

Luke Shaw (Manchester United)

John Stones (Manchester City)

Kieran Trippier (Atlético Madrid)

Kyle Walker (Manchester City) Midtbanespillere Jude Bellingham (Dortmund)

Jordan Henderson (Liverpool)

Mason Mount (Chelsea)

Kalvin Phillips (Leeds United)

Declan Rice (West Ham) Angribere Dominic Calvert-Lewin (Everton)

Phil Foden (Manchester City)

Jack Grealish (Aston Villa)

Harry Kane (Tottenham)

Marcus Rashford (Manchester United)

Bukayo Saka (Arsenal)

Jadon Sancho (Dortmund)

Raheem Sterling (Manchester City)

Med på Englands EM-hold er blandt andre Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Jack Grealish, Phil Foden og Marcus Rashford.

Jesse Lingard er ejet af Manchester United, men blev altså i slutningen af januar udlejet til West Ham.

Med det samme blomstrede Lingard op, og det blev til ni mål og fem assister i 16 kampe for West Ham, der længe kæmpede med om en top-4-placering i Premier League, men til sidst missede billetten til Champions League.

England er ved EM placeret i gruppe D med Kroatien, Skotland og Tjekkiet. England skal spille alle sine tre gruppekampe hjemme på Wembley i London, der også lægger græs til to ottendedelsfinaler, begge semifinaler og finalen.

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)