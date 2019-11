Druknede VM-sorger: Bendtner bællede flaske til 25.000 kroner

3. juni 2018 blev en af de sorteste dage i Nicklas Bendtners fodboldkarriere, da Åge Hareide overraskende vragede den daværende Rosenborg-angriber til 23-mands-truppen, der skulle til VM i Rusland.

Landstræneren troede ikke på, at Rosenborg-stjernen, der ellers havde scoret i den afgørende playoff-kamp mod Irland, ville kunne blive sin lille skade i lysken kvit. En skade, som Bendtner sagtens mente at kunne nå tilbage fra.

I Bendtners nye bog, 'Begge sider', skrevet af journalisten Rune Skyum, fortæller Bendtner, hvordan han reagerede, da assistent Jon Dahl Tomasson på lufthavnshotellet i Kastrup pludselig bad ham om at komme med ud af konferencerummet.

- Så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Og lige præcis. Ude på gangen står Hareide og venter. Hans skjorte er våd af sved. Det drypper fra hans næsetip, helt uhæmmet. 'Du skal ikke med, Nicklas'.

- Det svimler. Det giver slet, slet ingen mening. Da jeg tog til Rosenborg, lovede Hareide, at...Jeg har lyst til at råbe ad ham, selvom jeg ved, at det ikke kan betale sig, forklarer Bendtner i bogen.

Tilbage i mødelokalet bliver det meldt ud til alle, hvilke fire spillere der ikke er med, og Bendtner rejser sig og ønsker holdet held og lykke, mens blandt andre Jon Dahl Tomasson tager fat i angriberen med ordene 'surt show, gamle dreng'.

- Ansigtet er renset for ærgrelse. Jeg har oplevet ham på slap line. Vi ved ting om hinanden. Mig bluffer han ikke. Jeg lader den udstrakte hånd hænge i luften og baner mig vej ud til min kuffert. Jeg må væk herfra, skriver Bendtner.

Åge Hareide takker Nicklas Bendtner efter VM-kvalifikationskampen mod Polen. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Nicklas Bendtner og Jon Dahl Tomasson ved ting om hinanden fra tidligere. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Beviset: FCK skreg på Bendtner

Hemmeligt dokument: FCK-fans scorede kassen på DBU-brøler

Sammen med Kasper Schmeichel og William Kvist deler han en taxa ind til byen, hvor de alle tre har lejligheder. Han smider 'sort skærm' op på sin Instagram og aflyser aftalen med den senere kæreste Philine.

Bendtner bliver sat af taxaen som den første og hjemme i sin lejlighed drukner han sorgerne i sit køkken.

- Jeg trækker montracheten op. Domaine Ramonet, en af verdens bedste flasker hvidvin. På nettet står den i 25.000 kroner, men jeg er connected og kan springe mellemhandlerne over.

- Årgangen er 2009. Året, hvor det hele vendte for mig og min karriere. Jeg puffer til glasset, som triller han over gulvplankerne. Jeg drikker direkte af flasken. Alkoholen stryger til hovedet, og efter 20 minutter er montracheten væk.

Efter at have plasket koldt vand i ansigtet sætter han sig ned på lokummet og kigger sig omkring. Mens de udtagne VM-spillere har sidste friaften inden VM, så sidder han på kummen og tuder.

Han ved ikke, hvad han skal sige til alle de folk, som han har skuffet, men han ønsker at drikke mere.

- Denne gang vil jeg gå om bord i noget rødt, men jeg er så stang-Bacardi, at jeg ikke helt husker, hvad de forskellige druer og årgange står for. Hvad ved jeg? Jeg ved, at der snart ryger en flaske mere. I aften kan det hele være lige meget, skriver Bendtner.

- Man må give Fischer, at hans talegaver kan et eller andet. Siden skiftet til FCK har han domineret på sportssiderne. Tre måneder med fast spilletid var simpelthen nok til at knevre sig til VM, lyder det fra Bendtner om Fischer i bogen. Foto: Gregers Tycho/Polfoto

Fischer og Simon Kjær er gode venner, fortæller Bendtner i bogen. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

I stedet for Bendtner kom offensive navne som Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Kasper Dolberg og Viktor Fischer med i VM-truppen.

Bendtner antyder, at sidstnævnte allerede dagen inden udtagelsen vidste, at han kom til VM. Ifølge Bendtner er Fischer nemlig bonkammerat med Simon Kjær, der som landsholdsanfører som den eneste har trænerteamets fortrolighed.

I bogen forklarer Bendtner også, hvordan Andreas Bjelland fik beskeden om at være vraget til VM direkte ved bagagebåndet i lufthavnen og derefter udvandrede.

Nicklas Bendtners selvbiografi udkommer på Politikens Forlag 5. november og er skrevet sammen med Rune Skyum-Nielsen.

