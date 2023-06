Du har et kæmpe problem, Hjulmand

Der tegner sig ligefrem et mønster. En bekymrende udvikling for det danske landshold.

Når modstanderen stiller sig langt tilbage og pakker sig, så får Christian Eriksen & co. store problemer med at nedbryde dem.

Udfordringerne med at skabe chancer og derved lukke kampene er massive.

De fire dårligste halvlege

Vi så det i to halvlege ved VM mod Australien, hvor VM-fiaskoen blev fuldendt.

Siden i anden halvleg mod Kasakhstan og efterfølgende i første halvleg fredag mod Nordirland

Her kunne Danmark slet ikke finde løsninger til at nedbryde en stærk og kompakt defensiv med mange spillere foran eget mål.

De fire halvlege kandiderer til de dårligste i tiden med Kasper Hjulmand som landstræner.

For de har vist, at Danmark har svært ved at finde løsninger og kontrollere spillet, når modstanderen ikke vil lege med.

Danmarks fire dårligste halvlege med Kasper Hjulmand som landstræner er formentlig spillet i de seneste fire landskampe. De to halvlege mod Australien, anden halvleg mod Kasakhstan og første halvleg mod Nordirland. Danmark slider med at nedbryde hold, der står meget lavt. Foto: Claus Bonnerup.

Australien scorede på en omstilling, Kasakhstan gik fra 0-2 til 3-2 på en halvleg, mens Nordirland var tæt på at score på en omstilling. Siden blev blev Danmark reddet af VAR-dommeren, der så en offside, som ingen andre kunne se med det blotte øje i Parken fredag aften.

Alle hold er udfordret

- Vi er udfordret på det område, ligesom mange andre hold i verden. Hvis du ikke har store individualister som Mbappé og Messi, så slider rigtig mange landshold med den del af spillet, når de møder lavtstående hold.

- For det er den sværeste del af hele spillet at nedbryde et hold, der står så langt tilbage på banen med op til ti spillere. Men det er også den sjoveste del at arbejde med, siger Kasper Hjulmand, der ved, at han har syv lignende kampe foran sig i EM-kvalifikationen, hvor modstanderne vil være afventende og satse på omstillinger mod Danmark.

Kasper Hjulmand slår fast, at alle nationer er udfordrede, når de møder en modstander, der står med mange spillere bag bolden. Han vedkender, at det er hans opgave som landstræner at finde løsninger på problemet. Foto: Claus Bonnerup.

- For mig er det helt afgørende at finde balancen mellem formstærke spillere, som er i flow rent spillemæssigt, og dem, der har relationer. Det er det vigtigste, at vi benytter spillere, der passer godt sammen.

- Jeg bliver nødt til at søge efter noget, der virker. Det bliver en meget vigtig opgave for mig, erkender Kasper Hjulmand.

Rasmus Nissen vil ikke erkende, at det er et problem at møde de defensive hold, men han medgiver, at frustrationerne stiger, når tiden går uden scoringer.

Rasmus Nissen mener, at landsholdet skal være bevidste, hvor svært det er at nedbryde de stærkt defensive mandskaber. Men et problem mener han nu ikke det er. Foto: Claus Bonnerup.

- Pludselig tænker man måske lidt for meget. Det sker for alle hold, der møder et hold, der står meget lavt. Selv Manchester City oplever det i enkelte kampe.

- Det er vigtigt, at vi har det for øje. Det er det, vi kommer til at spille imod, og det skal vi blive bedre til at løse. Men det er jeg sikker på, at vi bliver, pointerer han.

Slet ingen effekt

Mens Kasper Hjulmand skal finde løsninger på at nedbryde defensivt orienterede hold, skal han også tænke endnu mere over de spillere, han sender på banen, efterhånden som kampene skrider frem.

Udskiftninger har tidligere været en gevinst for Danmark, så de har stået bedre mod slutningen af kampene.

Men sådan har det slet ikke været de seneste to kampe, hvor udskiftningerne i alvorlig grad har svækket Danmark.

Kasper Hjulmand erkender, at indskiftningerne de seneste to landskampe ikke har gjort Danmark stærkere. Ligesom mod Kasakhstan var det ved at ende helt skidt fredag mod Nordirland. Foto: Claus Bonnerup.

- Jeg er helt enig i, at indskiftningerne ikke var gode mod hverken Kasakhstan eller Nordirland.

- Der kommer simpelthen ikke nok fra bænken. De spillere, vi sætter ind, får slet ikke sat sig nok på det, erkender Kasper Hjulmand, der også vil se indad, når valgene helt oplagt har været forkerte.

- Det er altafgørende, at jeg tænker på en plan, hvor vi har folk siddende på bænken, som kan komme ind og kan gøre os bedre.

- Vi skal beholde noget styrke på bænken til de sidste, vitale 20 minutter af kampen mod Slovenien. Det kan blive udslagsgivende, forklarer Kasper Hjulmand og forklarer lidt, hvad der gik galt fredag aften til sidst:

- I de sidste 7-8 minutter havde vi kun to afleveringer i snit, før vi smed bolden. Det var slet ikke tilfredsstillende, siger Kasper Hjulmand, der pointerer, at han et par gange var ved at få hjertestop, fordi der ikke blevet løbet hurtigt tilbage, når bolden var tabt.

Det var ikke et imponerende indhop fra Mohamed Daramy mod Nordirland. Foto. Jens Dresling.

Landstræneren nævnte ikke nogen navne, men det var tydeligt, at utilfredsheden i slutfasen blandt andet handlede om det manglende defensive engagement fra Mohamed Daramy.

Det var præcis samme scenario, vi så mod Kasakhstan, hvor Daramy også faldt helt ud til sidst.