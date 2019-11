Du kan se Danmark: Flere EM-billetter i vente

Der bliver efter alt at dømme rift om sæderne, når fodboldfans i næste uge kan ansøge om billetter til EM-slutrunden i fodbold.

På sin hjemmeside skriver Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), at det onsdag sætter billetter til salg til fans fra de kvalificerede nationer til næste års slutrunde på hjemmesiden euro2020.com.





Der bliver kamp om billetterne. Foto: Jens Dresling

Man kan ansøge om billetter frem til 18. december.

14.000 billetter bliver sat til salg til fans fra de lande, der skal spille i Parken.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har tidligere meldt ud, at der vil være cirka 5000 billetter til danske fans til de kampe, der skal spilles i Danmark.

Da der i sommer blev åbnet for billetanmodningerne, fik UEFA 19,3 millioner ansøgninger om 1,5 millioner billetter. I alt er der flere end tre millioner billetter til salg.

Ved en lodtrækning i sidste uge blev det afgjort, at Danmark får tre hjemmekampe. Det står klart, at Danmark i Parken skal møde Belgien og Rusland og lørdag aften blev det kendt, at Finaldn bliver den sidste modstander i gruppen.





Danmark mangler at få svar på én modstander. Foto: Jens Dresling

De nationale fodboldforbund har deres egne retningslinjer for, hvad der skal til for at ansøge om billetter.

UEFA sætter imidlertid også billetter til salg til fans, der ikke lever op til de nationale fodboldforbunds kriterier eller ikke støtter et specifikt hold.

DBU har meddelt, at man skal være medlem af Herrelandsholdets Fanklub for at få fingre i billetter.

Halvdelen af billetterne går til fans med flest af de såkaldte loyalitetspoint, mens den anden halvdel bliver fordelt gennem en lodtrækning, skrev DBU tidligere i november.

I marts findes de sidste fire EM-deltagere efter playoffkampe. Fans fra disse nationer vil efterfølgende kunne ansøge om billetter.



