Dublin mister EM-værtskab – Sevilla erstatter Bilbao

FAKTA: München godkendt som EM-vært - to byer droppes

Fredag faldt de sidste brikker på plads i EM-puslespillet.

Nu står det klart, hvor kampene ved sommerens fodboldslutrunde skal spilles. München har fået godkendt sit værtskab, mens Dublin har mistet sit. I Spanien flyttes kampene fra Bilbao til Sevilla.

Her kan du blive klogere på, hvad de enkelte værtsbyer og -lande har meldt ud:

* København (bekræftet som vært):

Den danske kulturminister, Joy Mogensen (S), har sagt, at 11.000-12.000 tilskuere kan være til stede til de kampe, der skal spilles i Parken. DBU oplyser, at man via den ellers suspenderede 'superligaordning' har fået godkendt en plan, der tillader minimum 11.236 tilskuere til kampene.

* London (bekræftet som vært):

Det er blevet meldt ud, at man forventer at kunne lukke et betragteligt antal tilskuere ind til EM-kampene, og at der endda er en drøm om, at Wembley - hvor EM-finalen skal spilles - kan være fyldt helt op. I første omgang skulle målet være et halvfyldt Wembley.

* Rom (bekræftet som vært):

Regeringen har sagt god for, at Stadio Olimpico kan udnytte mindst 25 procent af kapaciteten på 68.000 tilskuere svarende til mindst 17.000, og Uefa har nu godkendt planen. Rom huser fire EM-kampe herunder åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet.

* Amsterdam (bekræftet som vært):

Mens der ikke er kommet en udmelding angående EM, så planlægger hollænderne at lukke et begrænset antal tilskuere ind til fodboldkampe fra slutningen af april. Det sker efter et tilskuerforsøg på nationalarenaen for nylig, hvor 5000 personer var til stede, da Holland mødte Letland i VM-kvalifikationen.

* München (bekræftet som vært):

Efter en periode med uvished er den sydtyske by som den sidste af de oprindelige EM-byer blevet godkendt som vært. Uefa skriver fredag, at der minimum vil være 14.500 tilskuere til stede på Allianz Arena.

* Glasgow (bekræftet som vært):

Der er givet grønt lys til, at mindst 25 procent af stadion kan tages i brug. Det svarer til omkring 12.000.

* Dublin (ikke godkendt - har mistet værtskab):

Irlands fodboldforbund (FAI) meddelte tidligere i april Uefa, at man ikke kunne garantere, at der kan være tilskuere til stede på Aviva Stadium under EM. Den melding til Uefa har ikke været tilfredsstillende, og den irske hovedstad har nu mistet sit værtskab. Kampene, der skulle have været spillet i Dublin, er flyttet til London og Sankt Petersborg.

* Sankt Petersborg (bekræftet som vært):

De russiske EM-arrangører har garanteret, at Krestovsky Stadium som minimum kan blive fyldt halvt op, hvilket svarer til 33.000-34.000 tilskuere.

* Budapest (bekræftet som vært):

Ungarerne har ikke meldt officielt ud, men har over for Uefa kunnet garantere tilskuere. Ifølge Uefa sigter Budapest efter at fylde tribunerne 100 procent. I september sidste år lagde nybyggede Puskas Arena, hvor EM-kampene skal spilles, græs til, da Super Cup-kampen mellem Bayern München og Sevilla blev spillet med cirka 25 procent fyldte tribuner.

* Bukarest (bekræftet som vært):

Rumæniens fodboldforbund har sagt, at en fjerdedel af pladserne på Arena Nationala kan tages i brug til EM. Det svarer til omkring 13.000 tilskuere.

* Bilbao (ikke godkendt - erstattet af Sevilla):

Det Spanske Fodboldforbund oplyste tidligere i april, at det ikke er muligt at have tilskuere til stede ved EM-kampene i Bilbao. Derfor er det altså nu endt med, at den baskiske by har mistet sit værtskab.

I stedet flyttes kampene, der skulle have været spillet i Bilbao, til Estadio de La Cartuja i Sevilla. Her er normalt plads til 60.000 tilskuere. De lokale myndigheder i Andalusien har garanteret, at man kan fylde 30 procent af stadion.

* Baku (bekræftet som vært):

Aserbajdsjan garanterede torsdag Uefa, at man som minimum vil fylde halvdelen af Bakus olympiske stadion med fans fra de deltagende nationer. Dermed vil mindst 35.000 tilskuere kunne overvære kampene fra tribunerne. Aserbajdsjan kvalificerede sig ikke til slutrunden.

Kilder: The Athletic, Reuters, AFP, ritzau, dpa, Uefa, DBU.