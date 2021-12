Dybt bevæget Hjulmand

- Lars havde en ganske særlig evne til at være nærværende, vi kunne både grine og græde sammen - jeg er glad for, han blev en rigtig god ven, siger landstræner Kasper Hjulmand, der har arbejdet sammen med Lars Høgh siden 2008

Lars Høgh havde en ganske speciel evne til at binde mennesker sammen.

Han var en stor del af ånden, der er skabt gennem årene på det danske landshold.

For det var i mange sammenhænge den nu afdøde 62-årige målmandslegende, der bandt limen sammen og skabte relationerne omkring alle forskellighederne på det danske fodboldlandshold.

Det var altid ham, der havde et godt øje for omsorgen blandt spillerne. Ikke mindst dem, der var nye eller befandt sig langt nede i hierarkiet.

Lars Høgh besøgte landsholdslejren for sidste gang 13. november efter sejren over Færøerne. Her i en snak med Christian Nørkjær og Peter Møller. Foto: Lars Poulsen.

Lars Høgh besøgte landsholdslejren lørdag 13. november for sidste gang. Han kom med sin familie og får her en krammer af Daniel Wass. Foto: Lars Poulsen.

For Lars Høgh var det altafgørende, at alle var tilpas. At alle havde det godt. For ham handlede altid om omgivelserne, før det handlede om ham selv.

For landstræner Kasper Hjulmand er det et smertefuldt tab. Ikke kun i landsholdslejren, men i sandhed også på det personlige plan.

Relationen mellem Hjulmand og Høgh går hele 13 år tilbage.

De begyndte samarbejdet, da Hjulmand var cheftræner i FC Nordsjælland og Lars Høgh kom et par gange om ugen som målmandscoach.

Lars Høgh fik konstateret kræft i bugspytskirlten i eftersommeren 2018 efter VM-slutrunden. Han fik således mere end tre år at leve i efter den frygtelige diagnose. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Siden har de bevaret og udbygget forbindelsen, der udviklede sig til et stærkt venskab.

- Lars havde en ganske særlig evne til at være nærværende. Vi kunne grine og græde sammen. Og så kunne vi tale om alt muligt andet end fodbold.

- Jeg har nydt, hver en stund vi har haft sammen, fordi Lars har været så utroligt et givende menneske, siger en bevæget Kasper Hjulmand, der fremhæver en særlig ting, som han aldrig kommer til at glemme ved Lars Høgh.

Lars Høgh blev hyldet med et banner, da Danmark mødte Israel i september i Parken. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har aldrig nogensinde mødt et menneske, der var så positiv. Til trods for hans sygdom, så tænkte han altid positivt. Han var altid optimist. Det var helt enestående at opleve.

- Lars var et utroligt omsorgsfuldt og kærligt menneske, der altid interesserede sig meget stærkt for andre mennesker. Og så havde han en unik evne til at være ekstremt givende overfor sine omgivelser, forklarer Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand og Lars Høgh i landsholdslejren 13. november, hvor målmandstræneren kom på besøg for sidste gang. Foto: Lars Poulsen.

Lars Høgh havde sin familie med, da han besøgte landsholdslejren i november. Her får de en snak med landstræner Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

Lars Høgh fik sagt ’farvel’ til dem, der betød så meget for ham, da han dagen efter sejren over Færøerne lørdag 13. november dukkede op i landsholdslejren i Helsingør sammen med sin familie.

Det var på det tidspunkt, hvor meldingen lige var kommet fra lægerne om, at vi taler måneder i forhold til, hvor lang tid, han havde tilbage.

Han fik ikke engang én måned efter den triste melding, der kom i kølvandet på, at han ikke længere kunne tåle kemobehandling.

- Da Lars kom til os den lørdag i landsholdslejren var det et besøg, der betød rigtig meget for ham, men i sandhed også for alle os andre i og omkring landsholdstruppen.

- Jeg var meget glad for at se, at Lars’ familie fik oplevet, hvor meget han i virkeligheden har betydet for alle os omkring landsholdslejren, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

Koncentreret og med to bolde i favnen. Sådan vil mange huske Lars Høgh, den legendariske og sympatiske målmandstræner. Her fra 3. september sidste år. Foto: Lars Poulsen.

- På mange måder indkapslede Lars den ånd og kultur, vi har opbygget på landsholdet, hvor vi er ambitiøse, men også meget generøse.

- Jeg er overbevist om, at både ånden og kulturen vil leve videre, fordi Lars for altid vil være med os, pointerer Kasper Hjulmand.

