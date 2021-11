Dybt forbløffet: Hvorfor lige her?

Sveriges landstræner, Janne Andersson, er dybt forundret over, at et lysanlæg skulle have lov til at vanskeliggøre forberedelserne til gyseren mod Spanien i VM-kvalifikationen

Sveriges overraskende nederlag til Georgien har sendt Zlatan og Co. under pres forud for søndagens gruppefinale mod Spanien.

Her tæller kun sejr, hvis førstepladsen og billetten til VM i Qatar skal sikres. Der bliver derfor tale om en gyser i Sevilla, og det psykologiske spil er allerede startet.

Lørdag trænede den svenske trup på Estadio La Cartuja, hvor kampen skal afvikles, men gæsterne havde imidlertid ikke hele banen til rådighed.

For en stor del af det ene straffesparksfelt var ikke tilgængeligt, da et lysanlæg var sat midlertidigt op for at gøre plænen helt klar til søndagens kamp.

Ekstra Bladet har fået tilladelse til at bringe fotoet fra Aftonbladet. Foto: Aftonbladet

Undrer sig

Og dét setup forstod den svenske landstræner Janne Andersson ikke det fjerneste af. Det skriver Aftonbladet.

Han var slet og ret rasende over, at forberedelserne til årets vigtigste kamp skulle lide under, at man blev begrænset på grønsværen.

- Banen var rigtig fin. Den var fantastisk, så det var meget svært at se motiverne for, hvorfor vi ikke skulle kunne opholde os overalt på den, siger Andersson og slår fast, hvorfor udfordringen en mærkesag for ham.

- Jeg bryder mig ikke om, når der ikke er fairplay. Det her var bare nonsens, siger den svenske landstræner.

Janne Andersson under de sidste forberedelser i Spanien. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Flot vejrudsigt

Det svenske medie, der var til stede ved lørdagens træning, havde også svært ved at se årsagen til, at der måtte ekstra belysning til at fremme banens kvalitet.

Aftonbladet noterer i samme ombæring, at der er 2900 timer med solskin om året i Sevilla.

Diverse vejrtjenester beretter i øvrigt om, at der har været strålende vejr i den andalusiske storby i hele ugen.