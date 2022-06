Landsholdsfodbold ... 2. jun. 2022 kl. 17:13 Gem artikel Gemt artikel

Dybt imponeret af Eriksen

Hugo Lloris mener, at Christian Eriksen her i foråret har vist, han er på sit højeste niveau - den franske landstræner Didier Deschramps kommer ikke på bænken, efter hans far dødsfald tidligere på ugen