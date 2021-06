Dybt imponeret over dansk komet: - Han skal have lidt tæsk

Det var noget af en kanin, Kasper Hjulmand halede op af den høje hat, da han smed unge Mikkel Damsgaard i startopstillingen mod Belgien.

Den var der ikke mange, som havde set komme - måske heller ikke de belgiske stjerner - som kampen igennem havde deres hyr med Sampdoria-spilleren, der sammen med tre holdkammerater scorede kampens højeste karakter.

Pierre-Emile Højbjerg er ligeså imponeret som alle andre, der så kampen.

Til gengæld er han ikke overrasket.

- Nu står man her lidt bagklog, men vi har set i et par samlinger, hvad han kan, roser Tottenham-profilen, der selv spillede en brandkamp torsdag aften.

- Der, hvor jeg virkelig må tage hatten af, det er, at han under så stort pres med så mange øjne på sig går ud og spiller relativt frit. Hver aktion giver mening. Det viser modenhed, kvalitet og at han har noget, som ikke ret mange spillere i dette land har, roser midtbanespilleren.

Højbjerg forventer, at der er meget, meget mere i Mikkel Damsgaard, men først skal ungersvenden høste flere erfaringer og måske lige hærdes en anelse.

Pierre-Emile Højbjerg i aktion mod Belgien. Foto: Lars Poulsen

- Han er en enestående spiller på vej frem. Han skal blive ved med at arbejde hårdt. Han skal være ydmyg. Han skal have lidt tæsk, og han skal have nogle gode oplevelser. Han skal have det hele, så han kan blive den spiller, han skal være.

- Tiden er på hans side. Så handler det bare om at blive ved med at arbejde hårdt. Det, han gjorde i går, det er sjældent set, siger Pierre-Emile Højbjerg, der ligesom resten af truppen er klar med støtte til stortalentet, der trives som en fisk i vandet på landsholdet.

- Vi har en fantastisk holdånd og et stærkt sammenhold. Jeg kunne slet ikke forestille mig en bedre gruppe end det her landshold. Og det er selvfølgelig med til at gøre det hele meget lettere for mig, fortæller han.

Fire spillere strålede for Danmark i Parken - læs mere her.