Ebbe Sand er Hareides nye mand

Som ventet bliver den tidligere målmager ny assisterende landstræner under Åge Hareides ledelse

Jon Dahl Tomassons afløser som assisterende landstræner for det danske fodboldlandshold bliver hans gamle kollega i angrebet Ebbe Sand.

Det erfarer Ekstra Bladet fredag.

Han bliver ifølge vores oplysninger præsenteret i DBU senere fredag.

6. januar pegede Ekstra Bladet på netop Ebbe Sand som favoritten til at tage over efter Tomasson, mens tidligere landsholdsfolk som Christian Poulsen og Brian Priske også måtte være at finde i outsiderfeltet.

Dermed får Hareide som Tomasson en mand med et flot fodbold-cv, der tæller både en imponerende aktiv karriere såvel som erfaring fra trænerjobbet.

Sand har 66 A-landskampe med 22 mål til følge samt træneruddannelse på højeste niveau. Han har tilmed ageret angrebstræner under Morten Olsens ledelse som landstræner.

Ebbe Sand har, siden han stoppede sin aktive karriere, arbejdet med forskellige klubber og hold i forskellige roller.

Han blev ansat i Silkeborg IF, hvor han arbejdede som talentchef og sportschef, inden han begyndte i rollen som angrebstræner på landsholdet, som han var tilknyttet 2008-2014.

Siden drog han til Gelsenkirchen, hvor han arbejdede i Schalke 04 som rådgiver, inden han blev sportschef i Brøndby. Den stilling holdt han et lille halvt års tid, inden Carsten V. Jensen overtog hans position i sommer.

Ebbe Sand deltog som aktiv spiller i fire slutrunder for Danmark: VM i 1998 og 2002 samt EM-slutrunderne i 2000 og 2004.

