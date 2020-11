Ebbe Sand ny landstræner

Mens corona-karantæneramte Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst ikke kan deltage i testkampen mod Sverige onsdag aften, udgøres trænerteamet af angrebstræner Ebbe Sand, der får hjælp af målmandstræner Lars Høgh og analytiker Mounir Akhiat, meddeler DBU.

Ebbe Sand har en solid ballast i landsholdssammenhæng.

Han nåede i januar at blive udnævnt som assistenttræner for Åge Hareide og har tidligere over to perioder været en del af det danske landshold.

Først som spiller i sluthalvfemserne og starten af det nye årtusind, og siden som angrebstræner i årene 2008 til 2014.

En rolle, som han er vendt tilbage til under Hjulmand.

Ebbe Sand, der nåede at optræde i 66 landskampe og score 22 mål, har PRO-træner-licens.

