Efter 112 landskampe: Stopper øjeblikkeligt

Øget konkurrence fra flere og flere unge talenter får 32-årige Nanna Christiansen til at indstille sin landsholdskarriere.

Det fortæller hun på Dansk Boldspil-Unions (DBU) hjemmeside.

Brøndby-spilleren fik debut på landsholdet ved træningsturneringen Algarve Cup i 2009 og har siden optrådt 112 gange i rødt og hvidt.

- Beslutningen om at stoppe på landsholdet har været rigtig svær for mig, men det seneste år har været hårdt, siger Nanna Christiansen.

- Konkurrencen på landsholdet er stor, spilletiden er blevet mindre og mindre, og der er mange dygtige unge talenter, som har en stor fremtid foran sig.

- Derfor føler jeg, at tiden er kommet for mig til at sige stop, siger Nanna Christiansen.

I sine 112 landskampe har Nanna Christiansen bidraget med 12 scoringer.

Landstræner Lars Søndergaard tager midtbanespillerens stop til efterretning.

- Jeg har stor respekt for Nannas beslutning om at stoppe på landsholdet, da landsholdet betyder meget for hende.

- Hun har ikke spillet så meget på det seneste, men hun har været en vigtig brik i truppen i hele EM-kvalifikationen og også her i VM-kvalifikationen. Vi kommer til at savne Nanna og ønsker hende det bedste i fremtiden, siger han.

Nanna Christiansen har type 1-diabetes, ligesom Kasper Dolberg for nylig har fået konstateret. Alligevel har hun altså formået at spille på topniveau i mange år.

- Nanna er et forbillede for mange mennesker med diabetes. Hun har vist, at man kan få en lang karriere, hvis man arbejder hårdt og målrettet for det, siger Lars Søndergaard.

I sin klub Brøndby har Nanna Christiansen så sent som i maj i år forlænget sin kontrakt, som løber til 2023.