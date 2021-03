Efter 12 år - stjernepar er fortid

Alting har en ende - også parforhold.

Således også for den spanske fodboldlegende Iker Casillas, der efter 12 års samliv med hustruen Sara Carbonero netop har annonceret, at de to går hver til sit:

'Både Sara og jeg er meget stolte af den familie, vi er, og over at have delt en kærlighed, der har fyldt os med lykke i alle vores år sammen,'

'I dag er vores kærlighed som par ændret, men vi vil sammen fortsætte med den store opgave at være de dedikerede forældre, som vi har været ind til nu. Det her er en gennemtænkt beslutning, som vi har truffet i fællesskab,' skriver Iker Casillas blandt andet på Instagram.

Parret trak store overskrifter under VM i 2010. Her arbejdede Sara Carbonero for tv-stationen Telecinco og interviewede Casillas ved flere lejligheder.

Også umiddelbart efter at han og resten af det spanske landshold netop havde vundet finalen over Holland, hvor Casillas sluttede det lettere kaotiske interview af med at kysse hende.

Iker Casillas og Sara Carbonero har besluttet at gå hver til sit. Foto: Europa Press via AP/Ritzau Scanpix

Dengang havde de kun været kærester i et års tid, men hen ad vejen udviklede forholdet sig.

I 2014 fødte hun sønnen Martín, og to år senere kom sønnen Lucas til verden. Umiddelbart forinden var de to blevet viet ved en beskeden ceremoni uden hverken gæster eller festivitas.

39-årige Iker Casillas har spillet 167 landskampe for Spanien og vundet både VM og EM. I sine 16 sæsoner i Real Madrid vandt han fem gange det spanske mesterskab, mens det blev til to pokaltitler.

Desuden vandt han Champions League tre gange, og han er med 177 kampe i Champions League (150 for Real Madrid og 27 for Porto) fortsat indehaver af rekorden for flest kampe - en flere end Cristiano Ronaldo, der efter Juventus' exit til Porto ikke slår den rekord i denne sæson.

Iker Casillas indstillede karrieren i 2019 efter en hjerteoperation, der fulgte i kølvandet på et hjerteanfald under en træning.