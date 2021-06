Efter Danmark-Wales: Vinder hidtil højeste betting-gevinst

Med Danmarks fænomenale 4-0-sejr over Wales i går, er der store ændringer i stillingen mellem de tre bettingeksperter i Ekstra Bladets bettingmagasin, '1000 på spil'.

Særligt Mæhles 3-0-scoring til odds 12,0 bonner ud hos både Steffen Dam fra Monetos og SpilXpertens Benjamin Leander, der hiver hhv. 600 og 240 kr. hjem på væddemålet.

Det betyder at Steffen Dam - efter at have været betragteligt bagud i dagevis - nu hopper op på andenpladsen, og således efterlader Ekstra Bladets Maya Westander bagerst i feltet.

Forud for dagens indsatser diskuterer bettingeksperterne, hvilke hold der er det bedste bud på at hive EM-trofæet med hjem. Hvem eksperterne tror på, og hvordan de placerer deres bets, kan du se i dagens afsnit af ’1000 på spil’.

Se eksperternes bets i videoen herover.

Har du problemer med spil, kan du få hjælp af spillemyndigheden her.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra SpilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.