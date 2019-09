Efter dansk nedtur: Gør det svært for os selv

Skuffelsen stod nærmest malet i ansigtet på midtbanespilleren Pierre Emile Højbjerg, da han skulle analysere den skuffende nulløsning mod Georgien på udebane.

- Vi er ikke skarpe nok og vi gør det ikke nemt for os selv, siger Pierre Emile Højbjerg til kanal 5.

Danmark vandt for få måneder siden 5-1 over Georgien i Parken, men der var stor forskel på præstationerne i de to kampe fra de danske spillere.

Indsatsen i Tbilisi var bleg og uinspireret over hele linjen.

- Vi lukkede Georgien ind i kampen efter pausen, og de får momentum. Men jeg synes også vi mangler tålmodighed i vores spil, tilføjer han.

Pierre Emile Højbjerg leverede ingen stor landskamp. Han blev skiftet ud med lidt mere end et kvarter tilbage, da han blev afløst af Lasse Schöne.

Southampton-anføreren ville dog ikke forholde sig til, om nulløsningen simpelthen var for dårligt. Det mener han, at andre skal vurdere.

Højbjerg vil ikke være spilleren, der hænger holdkammeraterne til tørre.

Danmark er nu ubesejret de seneste 30 kampe. Men det var et stort tabt skridt mod EM-slutrunden næste sommer.

Danmark har nu ryggen mod muren i de to afgørende kampe mod Schweiz og Irland.

Se også: Dansk nedtur i Georgien