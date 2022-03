Efter drømmeaften: - Tid til at samle tankerne

Christian Eriksen toppede sin retur til Parken af med et smukt mål, efter han 290 dage forinden faldt om med hjertestop på selv samme bane. Nu er det tid til at 'samle tankerne,' siger han

Det var en Christian Eriksen i hopla, der skabte jubelbrøl i Parken og resten af landet, da han bragte Danmark foran med 3-0 mod Serbien i en venskabskamp tirsdag aften.

Danmarks nummer 10 har fået kolossal opmærksomhed op til kampen, og derfor er det nu blevet tid til at samle tankerne, fortæller han.

- Det har bestemt været et stort arbejde mentalt. Du kan bare se med alt det fokus og alle de spørgsmål, der har været op til kampen. Der har altid været meget fokus på en, men det var for fodboldspilleren - nu var det pludselig for mange andre ting, fortæller Eriksen til Discovery+ efter kampen og fortsætter.

- Jeg er sikker på, at jeg i morgen og de næste par dage lige skal samle tankerne, så jeg kan være klar til weekendens kamp.

Brentford-spilleren scorede også i lørdagens venskabskamp mod Holland, hvor Danmark tabte 2-4.

Serbien kunne dog ikke slå et bomstærkt dansk hold, hvor Joakim Mæhle og Jesper Lindstrøm også kom på måltavlen.

Christian Eriksen skal nu tilbage til Brentford i London, inden de lørdag skal møde Chelsea i Premier League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar (+)