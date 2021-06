Efter Eriksen-kollaps: Danmarks landskamp mod Finland genoptages 20.30

DBU giver denne melding:

- Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er fortsat stabil. Han forbliver indlagt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser. Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30.

Eriksen er blevet bragt til Rigshospitalet, hvor han er i stabil tilstand og vågen.

Han lå på banen i lang tid i slutningen af første halvleg og modtog livredende behandling, hvorefter han forlod Parken på en båre.

Derefter indløb de gode nyheder om hans tilstand heldigvis, og Parken kunne bryde ud i jubelbrøl.

Holdene besluttede at genoptage kampen.

Opdateres...