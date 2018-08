Efter forrygende VM: Kroatisk stjerne smider landsholds-bombe

For fire dage siden valgte den kroatiske landsholdslprofil Vedran Ćorluka at indstille sin landsholdskarriere efter 103 kampe i den ikoniske trøje med de rød-hvide tern.

Og nu takker den 32-årige Juventus-angriber Mario Mandzukic så også af for det kroatiske landshold. Det oplyser spilleren selv i en meddelelse på det kroatiske fodboldforbunds hjemmeside:

- Der findes aldrig et rigtigt tidspunkt at sige farvel på. Hvis vi kunne, tror jeg, at vi alle ønskede at kunne spille for Kroatien i hele vores liv, for der findes ikke noget, som gør en mere stolt. Men jeg føler, at øjeblikket er kommet for mig.

- Disse ord er hårdere end at vinde en duel over en modstander eller foretage en sprint i det 120. minut. Hårdere, fordi jeg ved, hvor meget lykke samlingerne, kampene og sejrene giver mig.

- Hårdere, fordi det mest følelsesmæssige er at lytte til vores smukke nationalhymne. Hårdere, fordi det er en kæmpe ære at iklæde sig den kroatiske trøje og repræsentere mit land. Og hårdere, fordi jeg ved at dette er en endelig beslutning, og at der ikke er nogen vej tilbage, skriver Mandzukic blandt andet.

Mario Mandzukic fik debut på det kroatiske landshold tilbage i 2007 og har siden spillet 89 kampe for Kroatien med 33 mål til følge, hvilket gør ham til den næstmest scorende spiller i landets historie.

Senest spillede han en afgørende og stor rolle under VM-slutrunden i Rusland denne sommer, hvor Kroatien nåede hele vejen til finalen og fik sølv. Her spillede Mandzukic seks kampe og scorede tre mål - blandt andet mod Danmark.

Mario Mandzukics sidste landskamp blev dermed også VM-finalen mod Frankrig, hvor Kroatien tabte med 4-2.

