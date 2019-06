Efter fuseren: Nu er der pres på

PARKEN (Ekstra Bladet): De danske spillere var skuffede. Dybt skuffede, da de gik hele vejen rundt og takkede Parken for den fantastiske opbakning. På en aften, hvor tilskuerne stod bag landsholdet, svigtede spillerne.

Den manglende sejr var et kæmpe antiklimaks for Åge Hareides tropper og endte med sporadisk pibekoncert på tribunerne efter kampen.

På trods af Danmark efterhånden sjældent taber en landskamp, så vinder de også alt for sjældent. Alt for mange kampe ender uafgjort.

1-1 mod Irland var således den fjerde uafgjorte mod dem i de seneste fem kampe. Og det resultat fredag aften i Parken var en kæmpestor skuffelse.

For Danmark producerede faktisk et hav af chancer, men som ofte før var de pokkers ineffektive, når de stod foran Darren Randolps mål. Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite havde gyldne muligheder i anden halvleg uden at score.

- Vi skabte mange chancer. Og det er vigtigt i fodbold, når vi vil vinde. Men Irland var farlige på dødbolde. Stor kredit til Irland. De angreb os højt og er svære at besejre, erkender Åge Hareide og slår fast:

- Men nogle gange er fodbold på en sådan måde, at antallet af chancer ikke er afgørende for hvordan resultatet ender.

- Vores angribere har brug for ro frem mod mandag. De har kvaliteterne til at score, det ved jeg, siger Åge Hareide, der erkender, at Danmark nu er under pres før mandagens kamp.

- Det er vigtigt for os at vinde mod Georgien på mandag. Det er for tidligt at begynde at tænke den negative version. Vi har mødt Schweiz ude, det har Irland endnu ikke. Men det er klart, at vi skal slå Georgien og Gibraltar både ude og hjemme, siger Åge Hareide, der fremhævede Pierre Emile Højbjergs præstation.

- Han har energi og fart i benene. Det ser meget positivt ud med ham, siger landstræneren.

Den nye irske landstræner, Mick McCarthy, var godt tilfreds med sine spilleres præstation. Han synes, at irerne var bedst, efter Danmark var kommet foran. Han var i særdeleshed tilfreds med Shane Duffys forsvarsspil og hovedstødsstyrke i Danmarks felt. Det var netop Shane Duffy, der nåede foran Simon Kjær ved udligningen.

På mandag venter Georgien i Parken. Her er Danmark tvunget til at vinde for at bevare håbet om EM-slutrunden næste sommer. På nuværende tidspunkt er der blot solgt 12.000 billetter til kampen. Irland møder Gibraltar allerede for anden gang.

18. november spilles returkampen mod Irland i Dublin. Det kan vise sig at blive afgørende for, om Danmark eller Irland kvalificerer sig til EM-slutrunden næste sommer.

