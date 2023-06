Efter hård kritik: Spillerne har talt om det

Caroline Møller sendte en bredside mod landstræner Lars Søndergaard for et par uger siden og mente ikke, at kommunikationen var god nok. Det bemærker Kathrine Kühl og Nicoline Sørensen dog ikke

VM i Australien og New Zealand er lige om hjørnet, og de bedste danske kvindelige fodboldspillere er klar.

Der har dog ikke været helt ro under forberedelserne til slutrunden, da Real Madrid-angriberen Caroline Møller for knap to uger siden i et stort interview med DR rettede stor kritik mod landstræner Lars Søndergaard og resten af trænerteamet for mangel på kommunikation og holdudtagelse.

- Jeg synes, der har manglet en del kommunikation. Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget de (landsholdets trænerteam, red.) overhovedet har fulgt med, sagde den danske skarpretter blandt andet og satte også spørgsmålstegn ved flere af de spillere, som blev udtaget på bekostning af hende.

Lars Søndergaard udtog fredag sin VM-trup frem mod det kommende VM i Australien og New Zealand. Foto: Kenneth Meyer

Ingen dårlig stemning

Den hårde kritik har dog ikke skabt dårlig stemning i landsholdstruppen, og hverken Kathrine Kühl eller Nicoline Sørensen har ladet sig påvirke af situationen.

- Det er ikke noget, som jeg har tænkt så meget over, og jeg tror heller ikke, det var sådan, Møller (Caroline, red.) mente det. Men sådan er det bare, og det er jo bare, som det er.

- Og jeg kan ikke sige så meget andet, end at jeg er sindssygt glad for at være her, siger Everton-angriberen Nicoline Sørensen til Ekstra Bladet ved fredagens trupudtagelse til VM.

Nicoline Sørensen lægger ikke meget i den uro, der har været omkring Lars Søndergaard og landsholdet oven på Caroline Møllers udtalelser. Foto: Kenneth Meyer

Spillerne har talt om det

Udtalelsen fra Caroline Møller har dog været noget, som der er blevet snakket om blandt spillerne, men der er blevet taget hånd om det.

- Vi har taget det meget stille og roligt og har fået en god snak om det, så det har egentlig ikke fyldt særlig meget, siger Arsenal-talentet Kathrine Kühl.

Kommunikationen har været god

En af de ting, som Real Madrid-angriberen lagde stor vægt på, var, at hun ikke følte, at Lars Søndergaard og resten af trænerteamet fulgte med i de præstationer, som hun leverede for 'Los Blancos'.

Det kan hverken Nicoline Sørensen eller Kathrine Kühl dog genkende.

- Jeg synes, at kommunikationen har været god hele vejen igennem.

- Jeg er hele tiden blevet opdateret på, hvad trænerstaben tænker, hvad jeg skal gøre bedre, og hvad man skal arbejde henimod for at komme med til et VM, siger den 20-årige Arsenal-spiller.

Kathrine Kühl er et af de helt store håb for fremtiden på det danske landshold. Foto: Kenneth Meyer

24-årige Nicoline Sørensen, der netop er kommet tilbage i fulde omdrejninger efter hele 435 dage på sidelinjen, har en fin fornemmelse af, at der bliver fulgt med fra sidelinjen.

- Jeg føler, at de følger meget med og ser vores kampe, så hvad jeg selv har erfaret, så er det da i hvert fald, at de har fulgt med i vores kampe.

Slutrunden i Australien og New Zealand løber af stablen 20. juli, mens Danmark spiller sin første kamp mod Kina 22. juli.

De danske kvinder skal ud over Kina også møde Haiti og europamestrene fra England i gruppespillet.