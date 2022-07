Efter historisk mål: Tyskland spiller sig i EM-finale

Anfører Alexandra Popp blev den store helt, da Tysklands fodboldkvinder onsdag aften for niende gang spillede sig i finalen ved en EM-slutrunde.

På to mål af den 31-årige angriber vandt tyskerne 2-1 over Frankrig i semifinalen i Milton Keynes. Dermed er Tyskland klar til at møde Englands EM-værter i finalen søndag på Wembley i London.

Begge hold har kun lukket et enkelt mål ind ved EM, og mens Tyskland har scoret 13 mål, har englænderne lavet hele 20 af slagsen.

Tyskland måtte stille op til kampen mod franskmændene uden angriberen Klara Bühl, der var blevet testet positiv for coronavirus.

Midt i første halvleg var Alexandra Popp tæt på at score, da hendes fine frisparksforsøg blev pareret til hjørnespark af Frankrigs målmand, Pauline Peyraud-Magnin.

Målmanden kunne dog intet stille op, da tyskerne kom i front fem minutter før pausen efter en scoring af højeste kvalitet.

Det tyske hold spillede bolden rundt i højre side, og Svenja Huth smækkede et indlæg ind i straffesparksfeltet. Her dukkede Alexandra Popp op og stak venstrefoden frem, så hun helflugtede bolden højt ind i netmaskerne.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) er hun den første i historien til at lave mål i fem EM-kampe i træk.

Alexandra Popp (i hvid trøje med nummer 11) header her 2-1-scoringen mod Frankrig i mål, hvilket sender Tyskland i EM-finalen mod England. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Frankrig slog tilbage kort før pausen. Der var både en flot afslutning og lidt held med i 1-1-udligningen.

Kadidiatou Diani trykkede af udefra, og bolden ramte stolpen. Men til franskmændenes held ramte bolden herefter Tysklands målmand, Merle Frohms, i ryggen, så hun blev noteret for et selvmål.

Det var det første mål mod Tyskland ved EM-slutrunden.

I anden halvleg åbnede kampen for alvor op, og begge hold havde gode muligheder.

Efter 63 minutter måtte den velspillende Merle Frohms redde fornemt, da Frankrigs Wendie Therese Renard headede på mål, og i perioden lige efter virkede det tyske forsvar en smule rystet.

Men så, da der manglede et kvarter af kampen, slog Alexandra Popp til igen med scoringen til 2-1.

Endnu en gang var optakten et indlæg fra højre side, og anføreren steg til vejrs og scorede med et kraftfuldt hovedstød.

Dermed er Alexandra Popp delt topscorer ved EM med seks mål, det samme som Englands Beth Mead.

Frankrig var tæt på at få udlignet, men det endte med tysk sejr og udsigt til en drømmefinale mod England.

Tyskland har været en nærmest uhørt magtfaktor, siden den første EM-slutrunde for kvinder blev spillet tilbage i 1984.

Det daværende Vesttyskland sikrede den første tyske EM-titel i 1989, og siden har det genforenede Tyskland sørget for yderligere syv titler, så EM-titlen 8 af 12 gange er endt på tyske hænder.

Tyskland vandt seks EM-trofæer på stribe, inden Danmark ved det seneste EM for fem år siden afsluttende dominansen ved at vinde 2-1 i kvartfinalen.

England har været i to EM-finaler og har tabt dem begge.