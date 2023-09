Efter intern uro: - Jeg har talt med hende

Det var et stort taleemne før VM-slutrunden, og den nye landstræner, Andrée Jeglertz, er opmærksom.

Real Madrid-angriberen Caroline Møller rettede i et stort interview med DR stor kritik mod den forhenværende landstræner Lars Søndergaard og resten af trænerteamet for mangel på kommunikation og holdudtagelse.

- Jeg synes, der har manglet en del kommunikation. Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget de (landsholdets trænerteam, red.) overhovedet har fulgt med, sagde den danske skarpretter blandt andet og satte også spørgsmålstegn ved flere af de spillere, som blev udtaget på bekostning af hende.

Andrée Jeglertz udtog mandag sin første landsholdstrup, efter han overtog trænerposten efter Lars Søndergaard. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Jeg har talt med Caroline

De hårde udtalelser var dog ikke noget, der påvirkede spillerne synderligt, og der blev talt ud om det i truppen, inden de rejste afsted til slutrunden.

Caroline Møller er ikke at finde i den netop udtaget landsholdstrup, og Jeglertz lægger vægt på, at han udtager de bedste spillere, men at der naturligvis bliver holdt øje med samtlige kandidater.

- Jeg har talt med Caroline i sidste uge, og det er helt naturligt, at spillere, der ikke bliver udtaget, er skuffede. Min opgave er at udtage de bedste, og der skal jeg også se det bedste fra hende.

- Min opgave er, at jeg skal kunne vælge alle de spillere, der er interessante for mig. Men jeg kan også vælge spillere fra, hvis jeg mener, at andre er bedre. Jeg og mine trænerkollegaer skal sørge for at se spillerne og besøge dem i deres hjemme-miljø. Derfra skal jeg udtage de bedste, siger den svenskeren til Ekstra Bladet.

Andée Jeglertz vil spille offensiv fodbold med landsholdet. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

- Vi skal skabe flere chancer

51-årige Jeglertz udtog mandag truppen frem mod Nations League-kampene Tyskland og Wales, og svenskeren håber at kunne bringe mere offensiv fodbold ind på holdet.

- Man har ikke lang tid med holdet inden landskampene, så det er begrænset, hvad man kan få ud af træningerne for alvor.

- Men når det er sagt, så er det her et hold, hvor spillerne kæmper rigtig hårdt for hinanden og fighter meget for Danmark. Derfor vil jeg prøve at træne holdet, så vi kan få mere kontrol i kampene med bolden. Vi skal blive mere målfarlige og skabe flere chancer, siger den nye landstræner, der i 2024 skal forsøge at hjælpe Danmark til EM-slutrunden i Schweiz i 2025.

Og forventningerne er høje hos svenskeren, der mener, at Danmark skal kæmpe med om medaljer.

- Det er ambitionen, at vi skal kæmpe med om medaljer, og jeg har ingen grund til ikke at tro, at vi kan være med til at spille mesterskaber.