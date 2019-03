Efter Kina-skifte: Nu siger Fellaini stop

Marouane Fellaini har spillet sin sidste landskamp for Belgien.

Den 31-årige belgiske midtbanespiller meddeler, at han stopper på internationalt niveau.

- Efter at have repræsenteret Belgien på højeste niveau i 12 år har jeg besluttet at stoppe på landsholdet.

- Det har ikke været en nem beslutning for mig, og det er ikke noget, jeg tager let på, skriver Fellaini på Twitter.

I løbet af fodboldkarrieren spillede Fellaini 87 landskampe, og han nåede at score 18 mål.

Fellaini, som var kendt for sit store krøllede hår, var især farlig på dødbolde, og han scorede mange mål af sine mål med hovedet.

- Jeg føler, at tidspunktet for at trække mig tilbage er det rigtige, så den næste generation af spillere kan fortsætte denne meget succesfulde periode i belgisk fodboldhistorie.

- Jeg har mange fantastiske minder, og jeg er meget stolt af, at Belgien lige nu er nummer et på Fifas rangliste, lyder det fra Fellaini.

I en kortklippet udgave har Fellaini på det seneste gjort sig bemærket i Kina, efter at han i februar skiftede til Shandong Luneng fra Manchester United.

Han spillede fem og et halvt år i United, hvor det blev til 177 kampe og 22 mål. Inden da tørnede han ud for Everton i seks sæsoner.

Fellaini var med på det belgiske VM-hold, der i sommeren 2018 endte med at vinde bronze.

Mens Fellaini stopper på landsholdet med øjeblikkelig virkning, så fortsætter han med at spille på klubplan i Kina.

