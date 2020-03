Efter kræftforløb: Lars Høgh tilbage på landsholdet

Landsholdets målmandetræner gennem 12 år og OB-legende, Lars Høgh, blev i 2018 ramt af cancer i bugspytkirtlen og fik siden et tilbagefald i 2019, da kræften havde spredt sig til leveren.

Men efter vellykkede kemo-forløb er Lars Høgh nu atter så frisk, at han føler sig klar til at træde tilbage i jobbet på det danske landshold, når spillerne senere på måneden samles forud for testkampene mod Færøerne og England. Det fortæller målmanden til troelsbech.com ifølge fyens.dk



- Jeg satser på det. Jeg har fået gode tilkendegivelser fra de to seneste scanninger. Jeg fik jo et tilbagefald, hvor kræften var brudt ud igen og det havde spredt sig til leveren. Det var et hårdt slag for familien, der troede, at jeg skulle blive rask efter den første vellykkede behandling. Men efter at have sundet mig 14 dage, kom jeg på fødderne igen. Heldigvis har cysten responderet godt på kemoen, som jo er min ven, men som jeg har kunnet stoppe med for en måned siden, siger Lars Høgh.

Den 61-årige målmands-legende har gemme mange år også været tilknyttet Brøndby som målmandstræner, og her er gerningen som målmandstræner stille og roligt i gang igen - dog foreløbigt på halv tid i forhold til tidligere.

Lars Høgh nåede at spille hele 817 kampe for OB og nåede igennem sin karriere også otte kampe på landsholdet - blandt andet to under det berømte VM i 1986, hvor han vogtede kassen i kampene mod Tyskland og siden skæbnekampen mod Spanien, hvor en håbet plads i kvartfinalen blev knust, da spanierne vandt med hele 5-1.

