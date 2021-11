Efter lang pause: Nu er han tilbage

Sveriges kommende VM-kvalifikationskampe mod Georgien og Spanien bliver igen med mega-stjernen Zlatan Ibrahimovic i den svenske landsholdstrup.

Det skriver Aftonbladet

Den høje svensker pådrog sig en skade hen mod slutningen af sidste sæson, der holdte ham ude af EM-slutrunden og starten af den indeværende sæson.

Nu er AC Milan-stjernen dog igen at finde i den svenske landsholdstrup efter flere gode præstationer for Milan i ligaen, hvor det er blevet til tre mål og to assist i fem kampe.

Sidst Zlatan var i aktion for det svenske landshold, var den 28 marts mod Kosovo. Foto: Visar Kryeziu/Ritzau Scanpix

Ældste svensker nogensinde

Zlatan Ibrahimovic blev allerede tilbage i foråret den ældste svenske spiller til at spille for det svenske landshold. Dengang spillede Ibrahimovic mod Georigen i en alder af 39 år og 173 dage.

Lidt over syv måneder senere kan den svenske mål-sluger nu udbygge den rekord, hvis Milan-angriberen får spilletid mod Georgien eller Spanien.

Den svenske angriber vil være præcis 40 år og 39 dage, hvis han kommer i spil mod Georgien den 11 november.

Zlatan Ibrahimovic ramte i weekenden en vild milepæl, da han med sit åbningsmål mod AS Roma nu har scoret 400 mål på klubplan.