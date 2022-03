Efter mærkværdig jubelscene: - Ingen anelse

Der var mange, der undrede sig over Erling Haalands noget mærkværdige jubelscene, da han scorede i gårsdagens landskamp for Norge, og heller ikke Ståle Solbakken ved, hvad det gik ud på

Hvad betød det?

Der var mange fans, der undrede sig over Erling Haalands jubelscene efter scoringen i landskampen mod Slovakiet.

Den norske stjerne bragte sit hold foran efter 77 minutter, da han koldblodigt prikkede bolden forbi Marek Rodak i slovakkernes bur.

På den efterfølgende jubelscene tyssede Haaland på de norske tilskuere og holdt en finger for øret.

Det fik folk til at undre sig over, om der var et skjult budskab.

Den norske landstræner, Ståle Solbakken, anede heller ikke, hvad jubelscenen betød, da han blev spurgt ind til det på pressemødet efter kampen.

- Jeg er ikke blevet hvisket noget. Det ved jeg ikke, ingen anelse, lød det fra Ståle Solbakken.

Dortmund-stjernen lagde efter kampen et opslag på Instagram af jubelscenen. Han skrev ikke nogen tekst til opslaget, men puttede bare et norsk flag i tekst-feltet.

Opslaget gav derfor ikke nogle svar på, hvad jubelscenen betød, og vi finder nok først ud af det, når hovedpersonen selv kommer i tale.

Det kommer dog næppe til at ske under landsholdssamlingen, da det norske landshold har valgt at frede ham fra pressen.

Udover Haalands scoring kom Arsenal-stjernen Martin Ødegaard også på tavlen, da han gjorde det til 2-0 efter 80 minutter.

Da kampen blev fløjtet af stormede en række tilskuere ind på banen for at komme i kontakt med de to målscorere.

Kontrollørerne fik dog nogenlunde styr på situationen ret hurtigt.

Norge møder Armenien på tirsdag i endnu en venskabskamp.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs om Brøndbys ungdomsafdeling, der er gået fra katastrofal til kæmpe succes. +

Sådan blev Brøndby-fiasko til millionforretning