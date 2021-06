Efter russisk hjælp: Derfor må vi ikke få belgisk røvfuld

Danmark står stadig med gode kort på hånden for at blive toer i EM's gruppe B - selv med et nederlag til Belgien

Danmark fik den værst tænkelige indledning på EM-slutrunden - også sportsligt, hvor det blev til 0-1 mod upåagtede Finland.

Men nu er det på tide at se fremad, og her er der gode nyheder for Danmark, efter at Rusland onsdag eftermiddag slog Finland med spinkle 1-0.

Så du russernes drømmemål mod Finland?:

Dermed er gruppe B pivåben igen, og Danmark kan altså snupper andenpladsen efter Belgien, selv hvis vi lider et nederlag torsdag aften i Parken mod Romelu Lukaku og co.

Hvis Danmark taber til Belgien, så er en tomålssejr - eller blot en etmålssejr så længe Danmark scorer to mål - over Rusland nok til gruppens andenplads, hvis Finland altså også taber til Belgien.

Romelu Lukaku kommer til at give den danske defensiv sved på panden torsdag aften. Foto: Evgenia Novozhenina/Ritzau Scanpix

MEN, før vi smider håndklædet i ringen mod den belgiske fodboldstormagt, så er det værd at bemærke, at kampens resultat sagtens kan få afgørende betydning for Danmarks videre EM-skæbne.

Hvis Danmark vinder 1-0 over Rusland, og Finland taber til Belgien, så ender Danmark, Finland og Rusland fuldstændig lige indbyrdes - her er tiebreaker-reglerne således, at man så måler på måldifference i hele gruppen.

Derfor kan Danmark ikke tillade sig at tabe stort til Belgien. Rusland tabte med tre og er dårligt stillet, hvis russerne også taber til Danmark i Parken i sidste runde.

Vi kan selvfølgelig også bare slå Belgien og Rusland, så er der ikke så meget at rafle om, ligesom et point mod Belgien og sejr over Rusland burde kunne sikre Danmark avancement.

Rusland må efter alt at dømme undvære den offensive back Mario Fernandes mod Danmark, der måtte udgå efter en grim skade i sejren over Finland.