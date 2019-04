Efter Schmeichel-had og racistiske jokes: EM-værter trækker sig

Afsløringen af hadefulde kommentarer har nu fået DBU's officielle værter for EM2020 til at trække sig

David E. Bastian Møller og Pelle Elikofer har trukket sig som DBU's officielle værter for EM2020.

Efter massiv kritik af tidligere udtalelser fra den ene af de to værter, som blandt andet omfatter hadefulde kommentarer om Kasper Schmeichel, etniske minoriteter, Brøndby og Islam, er samarbejdet mellem parterne nu ophørt.

Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

'DBU ønsker at skabe et fællesskab på tværs af fodbold og i særdeleshed i det daglige arbejde med fodbold. EM på hjemmebane i 2020 er en kæmpe begivenhed og fest for alle. Da vi er blevet gjort bekendt med tidligere ytringer fra de to værter, som vi ikke kan stå inden for som organisation, er vi glade for, at deres fodboldhjerter har talt, og de har valgt at trække sig', siger Kenneth Reeh, konstitueret Direktør i DBU.

Hovedpersonerne havde selv følgende udmelding.

'Vores arbejde med EURO2020 kom meget hurtigt til at handle om vores personer, det var ikke meningen. Vi har en kæmpe passion for fodbold og så utrolig meget frem til arbejdet med EM på hjemmebane, som bliver en fantastisk begivenhed', lyder det.

På Twitter skriver Copenhagen Euro 2020, som er organisationen bag den danske deltagelse ved EM i 2020, at værternes 'tidligere skriverier har vist sig uforenelige med EURO2020s grundværdier.'

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra de implicerede parter.

Vi har været i kontakt med DBU's communication manager i forbindelse med EURO 2020, Linda Gaisie, men hun ønsker ikke at kommentere sagen yderligere og henviser til pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet omtalte tidligere mandag sagen i detaljer. Den artikel kan du læse herunder.

DBU annoncerede fredag, at deres officielle værter til EM slutrunden i 2020 skulle være de to 'fodboldfans,' David E. Bastian Møller og Pelle Elikofer.

De to herrer skal ifølge DBU frem mod slutrunden rejse rundt i Danmark 'og være med til at samle alle danskerne om EM 2020.'

I sig selv en nobel og prisværdig sag, som dog i løbet af weekenden er blevet stillet i et markant anderledes lys, da en række mildt sagt opsigtsvækkende ytringer er kommet frem.

Facebook-opslag offentliggjort i 2016 fra den ene af de to værter, Pelle Elikofer, afslører holdninger, der gør det svært at se, hvordan værts-teamet har til hensigt at omfavne hele nationen.

- Nu hader man bare Schmeichel endnu mere - det lille grimme Brøndby svin! Laver to magiske redninger i slutminutterne i begge kampe mod os og spiller i en klub uden nogen form for ære... møgsviiiiin, skrev Pelle Elikofer om den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, efter at hans engelske klub Leicester havde tabt 5-0 til FC Porto.

En hel religion blev også lagt for had i et opslag fra oktober 2016, da et kritisk opslag om flygtninge blev afsluttet med #fuckislam, og for at det ikke skal være løgn har, et par racistiske 'jokes' også fundet vej til DBU-værtens Facebook-feed.

- Hvad kalder man en neger der kan multi-taske? En kombi-neger? #sorthumor, skrev Pelle Elikofer ligeledes i oktober 2016.

Afsløringerne kommer oven i købet efter en uge, hvor DBU har talt dunder mod nedladende ytringer og samtidig har uddelt bøder til klubber, hvis fans har sunget homofobiske og diskriminerende sange på stadion.

De to mænd står også bag FCK-fansitet 'Copenhagen Sundays,' hvorpå de blandt andet har kaldt fans af ærkerivalen Brøndby for 'imbecile' og beskyldt dem for at 'ryge crack.'

Det rejste en massiv kritik af forbundet, som søndag af BT blev bedt om at forholde sig til valget af de to bramfrie FCK-tilhængere som repræsentanter for hele Danmarks fodboldforbund.

Her afviste DBU's communication manager i forbindelse med EURO 2020, Linda Gaisie, at tilhørsforholdet eller de nedladende ytringer skulle udgøre et problem.

- Vi vidste, at Pelle og David har fulgt FC København i mange år – faktisk i noget, der ligner 25 år. Så vi vidste godt, at de var passionerede FCK-fans. Men nu er Pelle og David to meget likeable midaldrende mænd, som er rigtig gode til at møde folk i øjenhøjde, og det er blandt andet derfor, vi har valgt dem, sagde hun.

Søndag valgte den officielle profil for EM i København også at bakke op om ansættelsen af de to værter. Et tweet, som DBU siden bakkede op om og retweetede.

Pelle og David er valgt som værter pga. deres passion for fodbold og erfaring med at formidle den. Som alle fodboldfans har P&D en stærk tilknytning til et klubhold, men arbejdet som værter for EURO 2020 handler om noget de brænder for mere end noget andet: et EM på hjemmebane. — copenhageneuro2020 (@copenhageneuro) 14. april 2019

Kommunikationsmanageren, der står bag ansættelsen af de to EM-værter, har ifølge sin Linkedin-profil arbejdet samme sted som Pelle Elikofer i mediebureauet Kunde og Co. gennem tre år.

Et tweet fra Linda Gaisie, DBU's communication manager, med teksten, 'Born and raised: TILLYKKE FCK!!!! My team... my city,' har også set dagens lys.

Med hendes indsigt i FCK kunne man måske tro, at hun kendte til 'Copenhagen Sundays' fremtoning, som selv mange FC København-fans længe har taget afstand fra.

Selv som FCK-fan forstår jeg fandeme godt at folk stejler over @DBUfodbold valg af Copenhagen sundays. — Casper Fischer (@Fiscker89) 14. april 2019

@DBUfodbold fatter overhoved ikke hvad det handler om. De fleste FCK fans afskyr Copenhagen Sundays, inkl undertegnede — Christian (@Maigaard84) 14. april 2019

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pelle Elikofer, men han har ikke ønsket at kommentere udtalelserne.

Vi har ligeledes rettet henvendelse til DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, der ikke er vendt tilbage, og communication manager Linda Gaisie, der ikke har kommentarer.

