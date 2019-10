Efter Schweiz-brag: Sådan kommer Danmark til EM

Efter 1-0-sejren over Schweiz i Parken lørdag aften forbedrede Danmark chancerne for en billet til EM-slutrunden næste år markant.

Og skulle den direkte kvalifikation alligevel mislykkes, er der fortsat muligheden for at komme med via Nations League, som er beskrevet nederst.

Her kan du læse mere om, hvordan Danmark kan bliver sikker på EM-deltagelse:

* Være blandt de to bedste hold i gruppe D.

Danmark skal slutte blandt de to øverste hold i kvalifikationsgruppen, og der er to konkurrenter til danskerne: Schweiz og Irland.

Med sejren over Schweiz har Danmark åbnet et solidt hul til schweizerne, som nu er fire point efter både Danmark og Irland. Schweiz har dog tre kampe tilbage, mens Irland og Danmark kun mangler to.

På tirsdag mødes netop Schweiz og Irland i en kamp, som kan give Danmark en gedigen EM-matchbold.

Skulle irerne tage point mod Schweiz på udebane, så kan Danmark i sin næste kvalifikationskamp 15. november hjemme mod miniputten Gibraltar med en sejr sikre EM-billetten.

Hvis Schweiz vinder over Irland, skal Schweiz tabe hjemme til Georgien, samtidig med at Danmark slår Gibraltar, hvis den danske EM-billet skal bookes inden sidste spillerunde i gruppen.

I sidste spillerunde skal danskerne på besøg hos Irland, mens Schweiz gæster Gibraltar.

Uanset resultaterne af alle resterende kampe vil Danmark indløse billet til EM med en sejr over Gibraltar hjemme og mindst uafgjort på udebane mod Irland.

* Playoff via Nations League:

Ender Irland og Schweiz over Danmark, kan Åge Hareide og co. alligevel komme til EM, da holdet sidste efterår vandt sin Nations League-gruppe på B-niveau.

I marts 2020 vil Danmark skulle dyste med de tre bedste ikke-EM-kvalificerede hold fra B-niveau om én EM-billet. De tre øvrige gruppevindere på niveauet var Sverige, Bosnien-Hercegovina og Ukraine, men kvalificerer nogle af de tre hold sig til EM via den almindelige kvalifikation, vil de blive udskiftet med en anden potentiel modstander for Danmark.

Et muligt scenarie er, at alle 12 hold fra A-niveauet i Nations League kvalificerer sig direkte til EM via den almindelige EM-kvalifikation. Det vil medføre, at der i stedet er to EM-pladser på spil for Danmark og de tre konkurrenter.

