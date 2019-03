Efter vildt comeback: Folk må efterhånden forstå det

- Folk må efterhånden begynde at forstå, hvad det her hold er lavet af – moral og sammenhold er bare noget særligt i den her trup, forklarer Simon Kjær

BASEL (Ekstra Bladet): Simon Kjær glemmer aldrig sin 30 års fødselsdag. Den dag, der var ved at udvikle sig til et fodbold-mareridt.

Nede 0-3 med seks effektive minutters spilletid tilbage af opgøret mod Schweiz. Og så skete miraklet.

Mathias Zanka Jørgensen tændte håbet med reduceringen til 1-3, Christian Gytkjær tændte for alvor op under danskerne med 2-3 målet, mens Henrik Dalsgaard med sin udligning i overtiden fik vist, hvad det danske landshold er lavet af.

Her går moral, vilje og kampånd hånd i hånd. På trods af, at Åge Hareides tropper er dømt helt nede i sækken, giver de aldrig op.

Det er blevet det uovervindelige landshold. Holdet, der nu er ubesejret de seneste 26 kampe i træk i ordinær tid. En imponerende bedrift.

- Folk må efterhånden begynde at forstå, hvad det her hold er lavet af. Der er en fantastisk moral og et utroligt sammenhold i truppen, forklarer Simon Kjær, der trods den fantastiske afslutning også tænder en lille advarselslampe ovenpå 0-3.

Simon Kjær gik forrest som anfører og var med til at sikre det danske mirakel i Basel. Foto: Lars Poulsen.

Vi skal lære noget

- Vi skal også lære noget af sådan en kamp. Vi skal ikke ud igen i 40 minutter, hvor vi bare løber efter bolden. Vi traf flere forkerte beslutninger før pausen, erkender Simon Kjær.

På trods af, at Danmark var nede 0-3, følte Simon Kjær, at Danmark havde godt styr på tingene efter pausen.

- Vi var i kontrol, selv om de fik et par omstillingsmål. Derfor bevarede vi også troen. Vi er et hold, der aldrig giver op, og du ved i fodbold, at ét mål kan gøre meget, forklarer Simon Kjær.

Han glemmer aldrig den stemning, han siden oplevede i omklædningsrummet, hvor det ene point nærmest blev fejret som en sejr.

- Vi havde på forhånd solgt den her kamp for ét point. Nu betyder det meget, at vi har ét og Schweiz kun fire point, forklarer Simon Kjær og understreger:

- Der virkelig sjovt at opleve, hvordan følelser kan ændre sig på så kort tid. Det er dejligt at være med til, når tingene vendes på hovedet så hurtigt som det skete i den her kamp, siger landsholdskaptajnen.

Christian Eriksen lagde op til 1-3 målet, hvor Mathias Zanka Jørgensen tændte håbet for Danmark i et af de vildeste landsholdscomeback i historien. Foto: Lars Poulsen.

