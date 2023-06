Efterladt i chok: Legenden er død

Belgisk fodbold er ramt af sorg.

Torsdag døde den blot 57-årige legende Stéphane Demol af hjertestop.

Det skriver Het Laatste Nieuws og alle andre belgiske medier i øvrigt.

Anderlecht-legenden havde kæmpet med dårligt helbred et stykke tid, men nærmere kommer de belgiske medier ikke ind på dødsårsagen.

- Vi var gode venner og spillede sammen både i Anderlecht og på landsholdet. Han havde karisma og gjorde fodbolden mindre kedelig. Han var følelsesladet og turde sige tingene, som de var, siger Patrick Vervoort til Het Laatste Nieuws.

Han erkender, at nyheden kommer som et chok for ham, selvom Demols helbred ikke altid har været så godt.

Vervoort kom til storklubben i 1987 og nåede en enkelt sæson med Demol, der så skiftede til Bologna i 1988. Demol havde været med i de sjove år, hvor Anderlecht vandt det ene belgiske mesterskab efter det andet og samtidig nåede UEFA Cup-finalen i 1984 - i øvrigt med læssevis af danske stjerner som Morten Olsen, Frank Arnesen og Kenneth Brylle.

Han blev udtaget til landsholdet, netop som VM i Mexico nærmede sig, og han endte med at få en væsentlig rolle i De Røde Djævles overraskende succes, da han scorede målet til 3-2 i ottendelsfinalen mod det ellers brølende stærke Sovjetunionen.

Kun mesterlige Maradona kunne stoppe dem

Kampen var gået i forlænget spilletid, da forsvarskrumtappen Demol pludselig stod helt umarkeret i feltet, så Frank Vercauterens perfekte indlæg ’bare’ skulle pandes ind. Demol lagde dog så meget saft og kraft i hovedstødet, at Rinat Dasayev end ikke så røgen, før netmaskerne nær var revet midtover.

Belgierne vandt 4-3 og ekspederede siden Spanien ud i kvartfinalen. Kun en legendarisk præstation af Diego Maradona i semifinalen kunne stoppe dem, inden de tabte bronzekampen til de franske europamestre. I øvrigt også efter forlænget spilletid.

Demols karriere var omskiftelig med ophold i Bologna, Toulouse, Porto og Standard Liège. Som træner opnåede han størst succes som assistent for først Standard Liège og siden for det belgiske landshold 2006-2008 under sin gamle holdkammerat René Vandereyckens ledelse.

Siden vendte han tilbage til rollen som cheftræner for diverse mindre klubber på Cypern og i Saudi-Arabien.