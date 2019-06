Egyptisk sejr efter Salah-scoring

For øjnene af tusindvis af landsmænd på det internationale stadion i Kairo skød Mohamed Salah Egypten videre til ottendedelsfinalen i Africa Cup of Nations.

Med sit første mål i turneringen hjalp Liverpool-stjernen til med at slå Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) 2-0 natten til torsdag dansk tid.

Egypten kom foran efter 24 minutter på mål af højreback Ahmed Elmohamady fra Aston Villa.

Kort før pausefløjt scorede Salah til 2-0 på et kontrastød efter oplæg fra Trezeguet.

Med sejren har Egypten seks point efter to kampe. Holdet er dermed sikker på at slutte som minimum nummer to i gruppen, der også tæller Uganda med fire point, Zimbabwe med et point og DR Congo med et point.

I sidste kamp i gruppespillet mødes Uganda og Egypten i en kamp om førstepladsen i gruppen.

Nigeria spillede sig også videre fra sin gruppe efter en sejr på 1-0 over Guinea. Her scorede midterforsvareren Kenneth Omeruo, der til daglig spiller i spanske Leganés i La Liga.

Nigeria har ligesom Egypten seks point efter to kampe og er inden sidste gruppekamp sikker på at blive nummer et i gruppen, da Guinea, Madagaskar og Burundi har henholdsvis et, et og nul point.

