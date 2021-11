Eks-CIA-agent udspionerede FIFA for Qatar

Forud for at Qatar for godt 11 år siden blev tildelt VM-værtsskabet i 2022, fik oliestaten hjælp til at spionere på de øvrige bejlere til VM-værtsskabet samt FIFA af en tidligere agent hos CIA ved navn Kevin Chalker.

Det skriver Associated Press.

Kevin Chalker holdt øje med rivalerne i kampen om VM-værtsskabet og FIFA, mens han angiveligt også har holdt øje med landets kritikere i fodboldverdenen efterfølgende.

Her udnyttede amerikaneren efter sigende flere teknikker.

Ifølge Assocated Press indebar hans arbejde, at han fik nogle til at posere som fotojournalister for at holde øje med 'rivalerne', mens der også blev fremstillet en falsk Facebook-konto af en attraktiv kvinde, som skulle bruges til at komme tættere på en af dem, der skulle spioneres.

De forsøgte endvidere at få adgang til et højtstående FIFA-medlems telefonlog.

Det er ikke første gang, at der er snak om Qatars brug af efterretningsagenter til at overvåge andre fodboldnationer.

Sidste år kunne en tidligere leder i Australiens VM-komité, Bonita Mersiades, fortælle Tipsbladet om oplevelsen.

- På grund af en specifik begivenhed har jeg en mistanke om, at vores bud på et eller andet niveau delte informationer med Qatar.

- Senere hørte jeg, at Qatar havde forsøgt at entrere med både amerikanske og australske firmaer om at overvåge os. Det var virkelig ubehageligt.

- Jeg ville da aldrig nogensinde medvirke til, at vi for eksempel overvågede, hvor Qatars Hassan al-Thawadi(nuværende chef for Qatars VM-komité, red. ) befandt sig en given dag, sagde Bonita Mersiades til Tipsbladet dengang.