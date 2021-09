Eks-landstrænere: Det er sgu sjovt at se på

Morten Olsen og Åge Hareide er dybt imponeret over den måde Kasper Hjulmand har evnet at udvikle landsholdet på i løbet af ganske kort tid

De er blæst helt bagover!

Der skal normalt meget til at imponere et par erfarne ’trænerrotter’ som Morten Olsen og Åge Hareide.

Men den udvikling de har oplevet på kort tid på landsholdet, har skabt respekt og stor anerkendelse.

Både fra Belgien og det nordlige Norge følger Morten Olsen og Åge Hareide meget indgående med, når det danske landshold er på banen.

Det gør de fagligt, men også med et stort hjerte, fordi de har selv har stået med ansvaret og tilmed har trænet hovedparten af spillerne.

- Kasper Hjulmand har gjort Danmark til et europæisk tophold, roser Åge Hareide og peger på, at hans efterfølger har videreudviklet det hold, han gennem fire år var med til at forme, så Danmark blev et hold, der var svære at slå.

Åge Hareide i samtale med anfører Simon Kjær før en landskamp mod Schweiz på udebane. Den tidligere danske landstræner er imponeret over så fleksible Danmark er blevet i angrebsspillet. Foto: Lars Poulsen.

- Offensivt er Danmark blevet meget flere fleksible. De har fået flere strenge at spille på.

- For os handlede det altid om, hvordan Christian Eriksen kunne sætte holdkammeraterne i scene.

- Nu har Danmark andre våben, de kan bruge. Specielt de to offensive backer er blevet et meget stærkt angrebsvåben. Men jeg har også været imponeret over Mikkel Damsgaards hurtige gennembrud, siger Åge Hareide, der genrejste troen på landsholdet med en lang stime uden at tabe.

Han fremhæver den enorme talentmasse som en vigtig faktor for landsholdets positive udvikling.

- Danmark har mange gange i træk deltaget ved U21-slutrunder. Det er her talenterne bliver formet. Og det er stedet, hvor de bliver testet mod de store nationer, inden de skal spille voksenfodbold.

- Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen og Joakim Mæhle var talenter, men nu folder de sig for alvor ud. Det er virkelig en stor fornøjelse at se på, siger Åge Hareide, der ikke nåede at have de tre spirende talenter i sin trup.

Det var ellers tæt på. Han nåede at besøge Mæhle og det var samtidig på tegnebrættet, at Ebbe Sand skulle forbi Mikkel Damsgaard, men så rullede coronaen for alvor, og fodbolden gik i stå.

Morten Olsen har specielt været imponeret over, hvor meget Simon Kjær er vokset i rollen som leder og anfører. Den tidligere landstræner bliver glad, når han i dag ser landsholdet spille, fordi de har en enorm spilleglæde på banen. Foto: Lars Poulsen.

Kjær er vokset

Morten Olsen bliver glad, når han ser Danmark spille, fordi det er sprudlende, sjovt og underholdende.

- Danmark spiller seværdig og effektiv fodbold. Der er en tydelighed i den måde, som holdet spiller på. Det er virkelig en fornøjelse at følge, roser han.

Morten Olsen hæfter sig specielt ved, hvor meget anfører Simon Kjær er vokset de senere år.

- Simon er bare blevet bedre med årene. Han optræder med enorm autoritet og som en stor leder af holdet. Han er virkelig en god anfører for Danmark, mener Morten Olsen, der fra sin plads hjemme i sofaen også har hæftet sig ved en anden bemærkelsesværdig ting:

- Spilleglæden. Den lyser ud af ansigtet på alle spillerne. Og det har Kasper Hjulmand stor andel i, siger Morten Olsen.

Andreas Skov Olsen er en af de nye, unge talenter som stadig var for drøn, da Åge Hareide var landstræner. Nu har Hjulmand hevet ham ind, og han er nu dansk topscorer i kvalifikationen. Han scorede et fremragende mål mod Israel. Foto: Lars Poulsen.

Åge Hareide har en tro på, at Danmark også kan skabe store resultater ved den VM-slutrunde, der venter næste år.

- Vi så Danmark gik i semifinalen til EM. Jeg tror, at de kan komme lige så langt til VM.

- Danmark har i dag topspillere, der optræder på store adresser rundt i Europa, mener Åge Hareide.

Morten Olsen er en smule mere forbeholden, når det handler om Danmarks muligheder ved VM næste år.

- Det afhænger utrolig meget af, om vi har alle til rådighed. Og ikke mindst, hvem vi trækker. Er det Frankrig eller Wales i en 1/8-finale. Det gør en stor forskel, påpeger Morten Olsen.

Åge Hareide har ikke set det danske landshold live, siden han stoppede som landstræner med den sidste kamp i Irland i 2019, hvor Danmark kvalificerede sig til EM.

- Jeg får hverken tid til at komme i Parken i oktober eller november. Men i det nye år, når jeg er stoppet som træner, kommer jeg til Parken for at se Danmark. Det glæder jeg mig til, siger Åge Hareide.